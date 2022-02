ŠIMON FALTA

Šimon FaltaZdroj: FC Baník Ostrava

- 4 -

O krůček lepší výkon než proti Teplicím, ale na to, jaká jsou od něj v Baníku očekávání, znovu nic moc. Nepřesvědčil. Jen jeden centr ze strany se mu povedl a vybídl spoluhráče do šance. Nepomohl mu ani přesun do středu hřiště ve druhé půli. Naopak Baník byl spíše pod tlakem. Na rozdíl od minulého zápasu, když mu to nešlo fotbalově, tak aspoň běhal a bojoval.