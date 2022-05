Že bude odvolán, neměl v první chvíli ponětí. Žádné ultimátum na stole nebylo. „Já nic netušil. Pracoval jsem normálně a chtěl to zlomit, už to ale nešlo,“ přiznává v rozhovoru, přičemž mluví i o důvodech horšího období.

Od laciných ztrát s outsidery, až po absence klíčových hráčů. Než k povídání svolil, chtěl si vše nechat projít hlavou. „Vstřebat to, zhodnotit, rozmyslet se a podívat se na vše s odstupem i nadhledem. Udělat si svou vnitřní analýzu, rozbor, což proběhlo. Bude to mít větší vypovídající hodnotu,“ říká devětatřicetiletý kouč.

„Jsem naštvaný. Na sebe. Ale i spokojený, protože vím, že za mnou nějaká práce zůstala. Je ovšem třeba si otevřeně přiznat, že jsem udělal i řadu chyb,“ dodává Ondřej Smetana.

Kdy jste cítil tlak, že vaše pozice není moc pevná?

Tady o tlak nešlo. Kdybych si ho měl připouštět, tak si ho připouštím od prvního dne. Uvědomoval jsem si, že pro fanoušky nejsem velké jméno, byl jsem nezkušený, ale já si tohle nepřipouštěl. Věděl jsem přesně, co chci a čemu věřím. My byli nastaveni na to být úspěšní, vyhrávat, Baník držet nahoře, hrát účelně i moderně. To byla má vize a cesta k úspěchu. Myslím si, že to tomu věřili i hráči, protože to fungovalo. Své pozice jsem si byl vědom, ale nepřipouštěl jsem si ji.

K čemu jste tedy při své analýze dospěl?

Primárně, že musím Baníku poděkovat za šanci. Jak se celou dobu vedení chovalo, že mi dalo důvěru, svěřilo do rukou A-tým takového klubu, čehož si hodně cením. Věřím, že to bylo těžké rozhodnutí mě tam loni v létě nechat. Moc si toho vážím. Příště budu na určitých věcech více lpět, budu důslednější a důraznější. To se týká nejen sportovní stránky. Za co jsem ale rád, že když jsem skončil, pár hráčů se mi ozvalo a chtělo se rozloučit. To jsem nečekal a tato reakce šatny mě potěšila. Zejména starším hráčům, kteří tvořili kostru týmu, jako Lašty (Laštůvka), Fleiši (Fleišman), Kuzma (Kuzmanovič), bych chtěl poděkovat, že mi v začátcích pomohli. Bez jejich důvěry bych to měl mnohem složitější. A také realizačnímu týmu.

Prý se vás hráči zastali, je to pravda?

To nevím. Myslím si ale, že jsme zvolili cestu, které kluci od začátku věřili, že budeme tímto způsobem hrát a sbírat body. A ono to fungovalo. Možná to pak šatna ocenila.

Předhazován vám byl i nedostatek zkušeností. Měl jste v některých momentech sám pocit, že vám chybí?

Tak zkušenosti… Já tvrdím, že ty nabíráte celý život. Jistě, že mi v určitých situacích chyběly. Byla dobrá rozhodnutí, pak ta horší, která jsme si analyzovali. Ale každý trenér – i ti nejlepší – dělá rozhodnutí a stává se i jim, že nevyjdou. Zkušenosti vám ne vždy pomohou. Já si myslím, že mi pomohlo, že jsem do té štace šel s čistou hlavou, neovlivněný minulostí, měl jsem své vize a své představy o fotbale. Když se ohlédnu zpětně, tak bych mnoho věcí neudělal jinak. Sám sebe jsem ubezpečil, že to, jak chci fotbal dělat, funguje. Zároveň si musíme uvědomit jednu věc.

Jakou?

Trénoval jsem Baník Ostrava, kde je náročné prostředí i fanoušci, kteří chtějí výhru v podstatě v každém utkání. Musíte naučit tým vyhrávat, i když ne vždy k tomu dojdete hezky.

Co tím myslíte?

Proti Baníku hraje každý na sto procent, vyhecuje se podobně jako proti Spartě, nebo Slavii. V tabulce je za vámi spousta kvalitních týmů, které vás chtějí porážet a přeskočit. Musíte přizpůsobit svou hru výsledku. Můj cíl byl bodovat, vyhrávat.

Nemyslíte, že v zimě nastalo až moc změn v týmu?

Asi ano. Tým potřeboval doplnit, ale nakonec příchodů bylo moc. A i když šlo o zajímavá jména, svou roli nesplnila.

Vyčítáte si něco?

Spoustu věcí. Tohle angažmá pro mě bylo obrovsky přínosné, co se týká zkušeností, vzdělání a vědomostí, že z toho budu dlouho čerpat. Všechno jsem si mohl osahat a vyzkoušet na nejvyšší úrovni, vím, že to zúročím. Velká škola, ze které jsem vymačkal maximum. Myslím si to. Když jsem skončil, vyplivlo mě to jako úplně jiného trenéra. Lepšího. To je pro mě klíčové.

V čem lepšího?

Myslím si, že vím, jak ten tým přivést a naučit určitému způsobu hry. Příště se zaměřím více na detaily. Cítím, že jsem mnohem lepší trenér, než když jsem do Baníku nastoupil. A za to jsem klubu vděčný a děkuji mu. Samozřejmě jsem naštvaný, že jsem skončil, jako každý trenér chci být úspěšný, ale v mé pozici mladého začínajícího trenéra se na to dívám jen pozitivně. Proto nevidím výrazné věci, které bych měl udělat jinak.

Opravdu?

Ano. Dané věci jsme řešili v určité situaci s danými hráči i v jejich rozpoložení a myslím si, že většinou jsme se rozhodli správně. Přece jen my měli ty hráče na očích.

Po novém roce vám ale bylo vyčítáno například nízké vytížení záložníka Davida Buchty.

David byl pro nás vždy klíčový hráč, takových v lize moc není, protože má čísla, umí dát góly. V plánu bylo, že nastoupí do prvního jarního kola, jenže generálka mu nevyšla, na hřiště se dostali jiní, a vzhledem tomu, že jsme v prvních zápasech vyhrávali, tak se na hřiště probojovával složitě. I on si musí ale uvědomit, že po letech v lize musí mít konstantní výkonnost a jak hrál v závěru soutěže, prezentovat se tak i během sezony, když ještě o něco šlo.

Na podzim byl jasným tahounem Daniel Tetour. Pak se ale zranil, dlouho chyběl, a i když se vrátil, do původní formy se nedostal. Byl to další důvod nepovedeného jara?

To je jasné. Tety vypadl v prvních dnech přípravy a už se do toho nedostal. Fyzicky i fotbalově. Je to jednoduché. Chyběl nám. Přinášel do hry klid, kvalitu v přechodové fázi, která nám na jaře chyběla. O jeho přínosu pro náš způsob hry se nemusíme bavit. Každý vidí, že to byl klíčový hráč Baníku.

A co odchod Yiry Sora?

Nahradit se ho nepodařilo, bezesporu chyběl. Třeba v koncovkách, kdy se zápas už odvíjí jinak, je méně takticky svázaný, a pro něj je jednodušší se prosadit. Když dostane prostor, není na něm tolik úkolů, umí toho využít. To je vidět i nyní ve Slavii.

Kde se prosazuje hlavně na evropské scéně. Vyhovuje mu, že tam není pro soupeře tak známý, jako v české lize?

To není o tom, jestli je, nebo není známý. Záleží na vývoji zápasu, jak se hraje. Byl jsem na utkání Slavia – Slovácko, kdy nastoupil na pravém křídle a ve 25. minutě jsem tušil, že v poločase bude střídaný. Když jsem se pak druhý den na licenci ptal trenéra Jardy Köstla, tak říkal, že uvažovali ho sundat už ve třicáté minutě. Tady se mi potvrdilo, jak jsme ho znali, a jak byl využitelný. Že se hodil víc do koncovek, nebo právě na hrot. Musím říct ale, že mě mile překvapilo, jak s ním Slavia umí pracovat. I on sám. A s Jardou jsme to několikrát probírali.

Co konkrétně?

Jak do něj dostat větší angažovanost, chtíč, zaujetí, taktickou vyspělost. Vše se ale odvíjelo z jiné pozice, než jakou hrál u nás. My takových zápasů jako Slavia v lize moc nemáme, aby mohl hrát na hrotu. Ani si neumím představit, že bych ho dal místo Almásiho, nebo Klímy. I ve Slavii si myslím, že to bylo dost spontánní. Je na něm hodně práce, ale zvolená cesta byla správná. Něco se tu z něj vymačkalo, posunul se, prodal za hezké peníze, jeho cena pak ještě vzrostla.

Překvapilo vás, jak se ve Slavii uchytil?

Jednou jsme se s Barym (asistentem Janem Baránkem) bavili, že bychom ho dali v průběhu zápasu na hrot. Vzhledem k vývoji se to nabízelo, ale nesáhli jsme k tomu. Jinak nás to nenapadlo. Útočníci dávali góly, tam problém nebyl. Navíc byli na tom i pohybově slušně. Ale líbí se mi, jak teď ve Slavii pracuje on, i lidé kolem něj s ním. Je znát, že s takovými hráči mají zkušenosti.

Řekl jste, že se chcete dívat dopředu. Tak co bude dál?

Uvidíme. Fotbal mi chybí, chybí mi to vytížení, které se teď nějak snažím nahradit jinými činnostmi. Za prvé vzděláním, protože dělám licenci, s 11Hacks děláme analýzy a přípravu toho, jak já se snažím prezentovat. Vytvářím si vlastní materiály do budoucna. Zároveň jsem stále v Baníku, kde je možnost i další spolupráce. Na tom jsme domluveni, řekli jsme si, že si dáme určitý prostor na rozmyšlení. Samozřejmě bych chtěl ale trénovat.

Podle informací Deníku jste měl obdržet nabídky z Dukly Praha a také Karviné. Můžete k tomu něco říct?

To bych nijak nekomentoval. Kontakty s nějakými kluby byly, ale nic konkrétního. Žádnou nabídku zatím nemám, ale jak říkám, chci trénovat. Mám chuť využít pozitivních i negativních poznatků z Baníku. Z toho, jak to dopadlo, jsem naštvaný. Naštvaný hlavně na sebe, ale také vděčný, protože když se ohlédnu, bylo fantastické, že loni vybrali zrovna mě, abych Baník vedl. I fanouškům děkuji. Vedení jsem řekl, že odcházím s hlavou nahoře. Vím, že jsem lepší, než jsem byl, a to je pro mě motivující. Mám v sobě ten správný chtíč. Chci dělat fotbal.

Co třeba pozice asistenta Pavla Vrby?

To je dobrá otázka. (usmívá se) V mé fázi kariéry ale nemůžu na tohle odpovědět jinak, než kladně. Tato nabídka nicméně na stole neleží, nebo o ní aspoň nevím, takže to ani neřeším.