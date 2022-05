Dříve pracoval také ve Varnsdorfu, či u mládeže Jablonce a Jihlavy. Teď by se podle informací Deníku měl přesunout k pátému mužstvu FORTUNA:LIGY, kde mohl být údajně už v zimě, ale ke Smetanově týmu se ještě nepřidal.

Místo tak nejspíš nezbude na Tomáše Hejduška, který byl po odvolání Ondřeje Smetany „povýšen“ pro zbytek uplynulého ročníku od třetiligové rezervy na pozici asistenta k Tomáši Galáskovi. Prvně se počítalo, že stejnou roli bude zastávat také vedle Vrby, leč nestalo se.

Smetana o Baníku: Udělal jsem chyby, ale odcházím lepší. Kam půjde? A co Sor?

Baník se vedle trenérů samozřejmě ohlíží po posilách kádru. Hodně se mluví o obráncích Eldaru Šehičovi a Eduardu Santosovi z Karviné (na jaře hostoval v Plzni), nebo dvojici záložníků ze Slovácka Lukáši Sadílkovi a Marku Havlíkovi.

Není však jasné, zda by majitel Baníku Václav Brabec byl ochotný zaplatil tučné odstupné, potažmo zda by tyto hráče vůbec angažmá v Ostravě lákalo. Zdá se, že spíše nikoliv. Daleko větší šanci na zisk posledně tří jmenovaných se dávají pražským klubům, ani jeden by se nebránil případné štaci v zahraničí. V případě Sadílka s Havlíkem je však velmi reálné setrvání v Uherském Hradišti.

Ve hře je i návrat Michala Frydrycha. Bývalý kapitán Baníku na jaře sestoupil s Wislou Krakow z Ekstraklasy, v Polsku má však ještě smlouvu na jeden rok. Ani on by tak nebyl zadarmo. Vyloučen není opětovný zájem Baníku o Alexandra Mojžíše, byť třiadvacetiletý defenzivní univerzál v lednu v Ružomberku prodloužil smlouvu. Už dříve Deník informoval o možném přesunu Denise Darmovzala z Opavy.