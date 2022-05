Ani si nemyslí, že by ho konec na Letné měl pro nadcházející angažmá ovlivnit. Že je Vrba jen pár dní po propuštění dobře naladěný, vypovídal i rozhovor, který po podpisu smlouvy dal klubovým stránkám.

„Pavel je dost starý na to, aby se hroutil pod nějakým neúspěchem. Samozřejmě nikomu není příjemné, když odněkud musíte jít předčasně, ale tohle je věc, se kterou musí trenér vždy trochu počítat, A také se s tím rychle vyrovnat, pokud má pak takto rychle nové angažmá, tak hned i přeladit na novou výzvu. To on zvládne v pohodě,“ myslí si František Komňacký.

Cesta Pavla Vrby z Baníku do Baníku: tituly, Liga mistrů i rozporuplné konce

Že má vedle sebe velkou trenérskou naději, byl prý přesvědčený už v roce 2004. „Měl předpoklady být dobrý. Vedl reprezentaci do 20 let, nebylo ho třeba nic učit. Přesně věděl, jak má pracovat. Uměl připravit trénink, měl autoritu u hráčů, byl samostatný. Po odborné stránce jsem neměl sebemenší problémy,“ líčí. „Cítil jsem, že svým entuziasmem, nasazením, chutí prosadit se, může ve fotbale leccos dokázat. A jsem rád, že jsem se nepletl,“ pokračuje František Komňacký.

Vše se pak odráželo i v jejich spolupráci, která se odrazila v plných Bazalech i mistrovském titulu. „Bylo to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Když se vidíme, vždy na to přijde řeč. Atmosféra tehdy se nedá s ničím srovnat. Myslím, že já i on jsme to předtím, ani potom, nikde nepoznali. Teď bych Baníku přál, aby se ty časy vrátily, a byl zase nahoře,“ podotýká.

Sám ale ví, jak návraty mohou být vrtkavé. Na mistrovskou sezonu se snažil v Ostravě navázat o deset let později, ale neuspěl. Podle Komňackého je ovšem tehdejší situace s tou nynější, za níž Vrba přichází, neporovnatelná.

Vítej, Pavle! Reakce Ostravy na návrat Vrby do Baníku jsou dojemné

„Je to něco jiného. Já přišel do zadluženého klubu, z něhož hráči chtěli spíše utéct, než ho posilovat a prát se za něj. Měli jsme potíže se složením mužstva i s podmínkami, které nebyly ideální. Baník bojoval o holý život. To vše se změnilo. Dnes je to naopak. Akademie jede, klub má zázemí, tréninkové plochy, movitého majitele s ambicemi. Teď mu jde o elitní trojici,“ připomíná Komňacký. „Pavel bude stoprocentně úspěšnější,“ dodává.

Očekávání vedení klubu i fanoušků od velkého jména jsou nemalá, Komňacký ale o Vrbu strach nemá. „Vyrovná se s tím,“ míní. „Už má za těch osmnáct let něco za sebou, prošel půl světa, byl v zahraničí i u národního mužstva. Všude pracoval dobře, nebo výborně, udělal si jméno. Jsem v klidu, zvládne to,“ ví.

„Ze srdce mu přeji, aby byl úspěšný. A on bude. Má pro to všechny předpoklady. Je odborně i lidsky na úrovni, v minulých angažmá ukázal, že mužstvo umí připravit na boje o nejvyšší mety. V Ostravě bude mít určitě vytvořeny maximální podmínky, majitel klubu je ambiciózní člověk. Nejednou spolu mluvili, takže vědí o sobě, jsou naladěni na stejnou notu. Dobré zázemí, vynikající publikum, fanoušci, kteří ho určitě přivítají. Atributů, proč by měl uspět, je dost,“ uzavírá pozitivně František Komňacký.