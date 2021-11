„Čeká nás velice těžké utkání. Plzeň je na druhé příčce a to hovoří za vše,“ řekl jeden z trenérů Baníku Tomáš Galásek.

„Žádná extra motivace pro nás není potřebná. Těšíme se na to a věříme, že nás i diváci poženou dopředu, abychom uspěli,“ podotkl Galásek.

„Plzni chybí nějací hráči a vzhledem k tomu, že dosud dostali z celé ligy nejméně gólů, je to pro ně asi určitý problém, ale my to rozhodně nepodceníme. Chceme získat tři body,“ dodal Tomáš Galásek.

Baník za sebou nemá dobré období, v uplynulých čtyřech soutěžních zápasech se výhry nedočkal. A urvat ji proti Viktorii bude složité.