Město, nebo spíše hlavně stadion, poznal už během podzimu, kdy zde hrál s běloruským národním týmem zápas kvalifikace o mistrovství světa. Čechům nakonec hosté ve Vítkovicích podlehli 0:1. Sám Koncevoj nastoupil až v závěrečných minutách.

„Slyšel jsem jen o Praze. Když přišel zájem Baníku, zjišťoval jsem si o městě víc. Obrátil jsem se i na jednoho známého, který v Ostravě žije,“ prozradil. „Ani jsem neměl možnost si ho prohlédnout. Jen hotel, ve kterém jsem žil tři čtyři dny. Ale první dojem je dobrý. Úzké ulice, evropský formát. Líbí se mi to,“ dodal.

Informace si opatřoval samozřejmě i o celé české lize. „Ptal jsem se kluků v Bělorusku, kteří tady hráli. Hlavně Vitali Trubily. Říkal, že hlavní věc je nebát se a ukázat se. Vzít hru na sebe a půjde to. V první chvíli jsem si pomyslel, že to bude těžké, ale myslím, že když se přizpůsobím, bude to v pohodě,“ prohodil pozitivně Arťom Koncevoj, který těší i na náročné ostravské publikum.

„Už když jsem v Česku hrál s reprezentací, očekával jsem, že bude hodně fanoušků. Česko je fotbalová země a to se potvrdilo. Bylo těžké tu hrát v té atmosféře,“ poznamenal.

Lehce si také vybavuje, když Baník hrál v kvalifikaci Evropské ligyv létě 2010 proti Dněpru Mogilev, což je jeho mateřský klub. „Trochu si to pamatuji, ale ne moc. Až jsem se sem stěhoval, řekli mi, že Dněpr před lety s Baníkem hrál. Ale víc nevím,“ přiznal Koncevoj.

Z mužstva má pozitivní dojmy. „Tréninky jsou tady těžší, protože v Bělorusku takové nebývají. Ale všechno je v pořádku,“ přikývl, přičemž své kvality chce ukázat především na trávníku. „Mým nedostatkem je bránění. Vím, že na tomhle musím zapracovat,“ připustil Koncevoj.

V Baníku se chce ukázat a prosadit se dál v evropském fotbale, je si ale vědom, že nejdůležitější je týmový cíl. „Prvotní je pomoci klubu do pohárů,“ uzavřel Arťom Koncevoj.