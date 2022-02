Třiadvacetiletý střední záložník, mnohonásobný mládežnický reprezentant a účastník loňského ME jednadvacítek, už má na kontě 101 prvoligových startů. Ty si připsal v dresech Plzně, Mladé Boleslavi, Zlína, Slovácka a Brna. Vstřelil v nich dvě branky a na osm přihrál.

„Dominik patří do okruhu hráčů, které Baník dlouhodobě sledoval, a jednání jsme teď zintenzivnili poté, co nám ve středu zálohy ze zdravotních důvodů na delší dobu vypadli hráči a bylo zapotřebí na to nějak zareagovat. Věříme, že Dominik u nás uplatní svůj potenciál,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Ostrava Alois Grussmann s tím, že Baník momentálně postrádá zraněné duo Daniel Tetour, Lukáš Budínský.

Baník proti Sigmě: opory zpět v akci, Pokorný do sestavy a u fanoušků beze změn

O Janoška stály i další kluby, než se do jednání vložil i Baník. „Měli jsme čtyři naprosto konkrétní nabídky z Česka i zahraničí, ale ve chvíli, kdy se Dominikovi ozval Baník, už nebylo co řešit. Jednoznačně projevil přání jít do Ostravy," řekl Roman Brulík z agentury RBR SportConsult, která hráče zastupuje.

„Je pravda, že už jsme měli koupené letenky do Norska, když se ozval Baník. Tahle nabídka mi dává smysl, proto jsem vůbec neváhal ji přijmout. Je to pro mě čest tady být,“ dodal Dominik Janošek.