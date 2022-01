Sám Falta se jen pousmál. „Nevím, jestli je to dar od Boha, ale po fyzické stránce jsem nikdy neměl problém, takže jsem rád, že jsem se takhle uvedl. Prostředí docela znám, tak věřím, že to budu potvrzovat a týmu pomůžu,“ řekl na úvod svého nového angažmá.

Ve slezském klubu je z Plzně na hostování do konce sezony. Pokud se mu jarní část vydaří, může na něj Baník uplatnit opci a získat odchovance Sigmy Olomouc natrvalo. „Cíl je zůstat,“ potvrdil.

„Vidím zde perspektivu. Baník má ambice hrát o poháry, o vyšší příčky, takže proto jsem tady,“ dodal Šimon Falta.

O tom, že zamíří z Viktorie na druhý konec republiky, rozhodl zájem klubu a především samotného kouče Smetany. „Navíc jsem byl v situaci, kdy jsem nedostával ve Viktorce takový prostor, jaký bych si představoval, nebo by byl pro můj růst adekvátní,“ prozradil s tím, že dojmy po prvních trénincích jsou super.

Na konkurenci je připravený. „Jsem v týmu s ambicemi hrát poháry, takže se s tím popasuju. Zatím je start přípravy, uvidí se, co dál, jak se to bude vyvíjet, ale základ je dobrý,“ usmál se Falta, který se zatím s vedením mužstva nebavil o svém využití.

„Variant je určitě víc, takže záležet bude na trenérovi, kde mě bude potřebovat. Osobně se považuji za útočně laděného hráče, tak bych se chtěl pohybovat nahoře,“ nabídl svůj pohled.

Zároveň není jasné, do kterých přípravných zápasů zasáhne. „Ani o tom jsme se nebavili, protože mám ještě nějaké povinnosti vůči rodině v Plzni. Vyřešit se musí přesun, některé věci s ním související, protože máme dvě děti, tudíž to není o tom, že si sbalím baťůžek a jdu,“ nastínil.

„Navíc se to řešilo přes celé svátky, až v neděli večer padlo definitivní rozhodnutí, že se mám hlásit v Baníku, takže je to šité horkou jehlou. Podle vývoje budeme vše ladit, aby to mělo hlavu a patu. Jde o to, abychom na začátek ligy už bydleli tady a měli to co nejblíž,“ uzavřel Šimon Falta.