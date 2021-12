VYLOUČENÍ OSCARA, PAK KUCHTY

Tady vše vlastně začalo. Slavia měla hru i skóre pod kontrolou, ale pak obránce Oscar kopl mezi nohy Jurošku. Nesmyslný nesportovní zákrok vlil po snížení Almásiho o pár minut dřív domácím další krev do žil, o to víc věřili, že se zápasem mohou něco udělat. Najednou bylo baníkovců plné hřiště. „Vrchol jeho výkonu. Posunul zápas do pro nás složité situace. Přitom čtyři minuty jsem o pauze strávil tím, že je pod žlutou a nesmí faulovat. A on udělá rovnou červenou. Nestravitelné,“ přiznal kouč Slavie Jindřich Trpišovský s tím, že ho čeká trest. „Udělal si pěkné Vánoce,“ doplnil Trpišovský, který v závěru musel skousnout i vyloučení Kuchty.

Utkání 19. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Slavia Praha, 19. prosince 2021 v Ostravě. Rozhodčí Dalibor Černý dává červenou kartu Jan Kuchta z Prahy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň