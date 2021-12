DAVID BUCHTA

David BuchtaZdroj: FC Baník Ostrava

- 4 -

Na začátku prohrál souboj s Masopustem, pak poslal dva centry do šestnáctky, po jednom zakončoval Ndefe, a k tomu jedna sražená střela. To je poločasová bilance mladíka. Nebylo divu, že po pauze do hry nezasáhl. Bojoval, ale Baník potřeboval víc.