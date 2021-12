Nastřádat 35 bodů se Baníku totiž povedlo naposledy v ročníku 2009/10. Pokud by navíc mistra překvapil a porazil, s 38 body by měl nejvyšší zisk od mistrovské sezony 2003/04 (42 bodů). „Myslím si, že i se skóre to v současnosti odpovídá pátému místu,“ říká pro Deník Verner Lička, bývalý manažer a kouč Baníku.

Šestašedesátiletý fotbalový expert vidí na uplynulém půlroce v podání svěřenců Ondřeje Smetany mnoho pozitivního. „Ustálila se sestava, zejména v zadních řadách, ve dvou posledních zápasech bylo vidět optimum, a příjemným překvapením je i Budinský, který by jinak šanci nedostal. Nahoru šla herní stránka, která v minulých letech pokulhávala. Kaloč, Tetour i Kuzmanovič se chytli, vepředu má Baník náboje. Útočníky schopné dávat góly,“ těší Ličku.

Kladným signálem je podle někdejšího asistenta u národního týmu, či trenéra reprezentace do 21 let i to, že Baník na rozdíl od jiných celků nemusel ve velkém počítat absence. Kádr je z jeho odhadu na sedmdesáti procentech svých možností. Chybí mu ale vůdčí osobnost. „Určité rysy vůdce má Fleišman, je cítit. A pomalu se začíná projevovat Kaloč, který by to měl už brát na sebe a okolí to po něm vyžadovat. Má k tomu předpoklady,“ líčí expert.

PŘEKVAPENÍ Z BRANKY

Kdekdo si řekne, že osobnost má Baník v Janu Laštůvkovi, jsou tu ovšem určitá „ale“. Především je to gólman, odkud nikdy není jednoduché tým vést. K tomu polovinu podzimu absentuje kvůli zranění kolene. Viktor Budinský ale vzal pozici jedničky výborně a stal se oporou. „Je to překvapení a malý zázrak. Ačkoli je dlouhodobě dvojka, udržel si vysokou výkonnost,“ vidí Lička.

Sparta, Karviná, Zlín… To je výčet soupeřů, s nimiž měl slovenský gólman výrazný podíl na tom, že Baník bodoval a má sedmizápasovou šňůru neporazitelnosti. „Stejně by bylo zvláštní, kdyby Lašty nechytal,“ neočekává Lička, že by se v zimě strhl boj o post mezi tyčemi.

„Sám mám rád jako trojku staršího brankáře, který už nemá ambice, a spíše funguje jako další asistent. Ale já Honzu znám jako ambiciózního kluka, který chce být na hřišti a vyhrávat. Myslím si, že tam je to jasné. On má za sebou celou Ostravu, fanoušky, hráče a je lídr teoreticky i prakticky. Když bude fit, bude chytat a do brány nikoho nepustí,“ soudí jednoznačně Lička.

Ovšem nabízí jinou možnost. „Ledaže by vznikla dohoda o tom, že by chytal i perspektivnější Budinský, který by postupně přebíral roli jedničky. To je pak hodně na trenérech a na tom, jak to kdo bude respektovat. Že by šli do zimní přípravy jako boj o jedničku, není podle mého rozumné,“ dodává.

A CO TEĎ ZLEPŠIT?

Na úvod tohoto textu byla zmíněna pozitiva. Teď dojde na opak. „Prvně výkonnostní rozdíly,“ připomíná. „Řešení herních situací není ideální. Součinnost hráčů bez míče vzhledem k těžišti hry, ke kolegovi s míčem a postavení i chování soupeře, není na nejvyšší úrovni. Stejné je to i v případě, pokud nabídka je. Hráč s míčem není úrovní k vyřešení herní situace. A to se jedná o všechny pozice včetně gólmana,“ pozoruje Verner Lička.

„Každý hráč musí být kreativní a schopný řešit herní situace. V tom je Baník průměrným mužstvem,“ dokládá vzápětí.

Poslední dva výkony jej překvapily. „Po nepovedeném zápase ve Zlíně Baník skvěle zareagoval. A zůstat nemuselo u sedmi branek. Šlo o dobře a pěkně vyřešené situace, nikoli nahodilé góly. Na nevyrovnanosti výkonů to ale nic nemění,“ opakuje Lička.

Před ostravským celkem je nyní závěrečná a nejtěžší zkouška tohoto roku. Mistr z posledních tří ročníků a pravidelný účastník jarních pohárových bojů – pražská Slavia. „Na mé hodnocení ale nebude mít tento zápas vliv,“ podotýká Lička.

Je podle něj zřejmé, že hlavní zbraní Baníku bude bojovnost, disciplína a nevynechání jediného souboje. Jen takhle se může favoritovi vyrovnat. „Tady je škoda, že nemůže být plný stadion, to by byl zápas jak víno,“ lituje Lička. „Roli může hrát náročný program Slavie v kombinaci s četnými absencemi. Navíc ve středu měla pohár. To hraje pro Baník, stejně jako fakt, že do toho může jít po dvou předchozích zápasech svěží a sebevědomý,“ myslí si.

Proti ale bude stát mužstvo otřískané mezinárodní konfrontací. „Slavia jako jediný tým v Česku hraje evropský fotbal. Ve všech svých složkách. Od zakládání akcí, překonávání bloku, a další, což jsou fáze, které Baníku moc nejdou. Baník je při zakládání akcí pořád pod tlakem, velice průměrný. Až moc. Bez této složky nemůžete v Evropě hrát, natož vyhrávat,“ upozorňuje Lička.

„Žádné mužstvo v Česku není ve hře bez míče tak dobré, jako Slavia. Jen výkon na hranici možností, a zároveň, ne top výkon Slavie, bude dávat šanci Baníku na výhru nebo body. Ale je to jeden zápas, vše je možné,“ pokrčí rameny s úsměvem Lička.

Nutné je pro Baník do budoucna zlepšit hru bez míče. „Navíc nemívá utkání často pod kontrolou, má velké výkonnostní výkyvy, a to i z utkání na utkání. Prostě chybí konzistentnost výkonů. Nezbývá ale než věřit, že se to zlepší,“ uzavírá Verner Lička.