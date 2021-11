Nešlo totiž jen o návštěvu. Baníkovci se prezentovali hned několika choreografiemi, ať už přímo kotel, nebo protilehlá tribuna. Pokaždé připomněli 25. výročí družby s Katovicemi, žlutočerných příznivců GKS byl na tribunách také významný počet. I s jejich pomocí pak ve druhém poločase předvedli dvakrát také pyroshow.

„Jsem rád, že po měsících temna zažíváme to, co je pro fotbal nejdůležitější, a to jsou fanoušci. A emoce. Jak se říká ve známém hokejovém seriálu, že to k hokeji patří, tak ve fotbale je to stejné. Úplně něco jiného, než když hrajete před prázdnými tribunami. Bylo to takové, jak jsem na Ostravu zvyklý,“ pochvaloval si Pavel Vrba, který se proti klubu, s nímž získal v roce 2004 mistrovský titul, postavil na půdě soupeře poprvé jako kouč Sparty.

„Bylo to férové. Takové, jaké to má být,“ ocenil Vrba prostředí.Za zájem a atmosféru byl vděčný i jeho kolega Ondřej Smetana. „Extrémně nám to pomohlo. Sparta je Sparta, a kéž by těch deset tisíc lidí bylo v každém zápase,“ řekl trenér Baníku.

Nevšední odpoledne si užily i největší žijící osobnosti Baníku Ostrava. Bývalý útočník Milan Baroš ve čtvrtek oslavil čtyřicáté narozeniny a před výkopem mu k životnímu jubileu pogratuloval majitel klubu Václav Brabec i se zaplněným stadionem. Už kolem poledne se díky spolku Baník Baníku uskutečnilo setkání mistrů z let 1976 až 1981 a pak 2004. Dostavilo se jich nakonec téměř čtyřicet.

Ostravu si prohlédli v doubledeckeru, navštívili tréninkový areál Vista, zrekonstruované Bazaly a památník, který je téměř na stejném místě, kde kdysi sídlil hostinec U Dubu. Zde v roce 1922 byl klub založen.

Vše vyvrcholilo o poločasové přestávce ligového duelu a fotkou před kotlem domácích. „Jsem moc rád, že jsem tady mohl být,“ uvedl pro Deník Pavol Michalík, bývalý brankář a jediný pamětník všech čtyř titulů.