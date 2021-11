Remizovali, byť předvedená hra v neděli Baník předurčovala rivala porazit. Domácí ale srážely laciné chyby v obraně. Ať už jednoduché zaběhnutí Peška za obranu při první trefě, nebo nešťastná ruka Almásiho a z toho plynoucí penalta, kterou proměnil Hancko.

„Ale musím tým pochválit, protože si nevybavuji, že by si Sparta vytvořila mnoho šancí. Ano, je to Sparta, a musíme počítat s tím, že do nějaké se dostanou, vytvoří si tlak, budou nebezpeční, ale na můj vkus jsme je ustrážili, uhlídali a sami si šancí vytvořili víc. Proto je z toho mírné výsledkové zklamání,“ přiznal Smetana.

Prvním pozitivem je výkon brankáře Viktora Budinského. Jak velký problém byla absence Jana Laštůvky?

Lašty i David Lischka byli součástí výsledků a pevné defenzivy, takže narušení to bylo, ale Buďa ukázal kvalitu a pomohl nám. Brali jsme to tak, že Lašty je zraněný a Buďa jde do brány. Hotová věc. Tím řešení této situace skončilo, protože nic jiného bychom nevymysleli. (usmívá se) A Buďa je kvalitní gólman, má smůlu, že je ve stínu Laštyho, minutáž nemá velkou, nebo vlastně žádnou, takže jeho forma podle toho může logicky i vypadat. Je dobře, že chytal ve středu a dnes týmu pomohl. Chytal velmi dobře.

Bude Jan Laštůvka připraven v sobotu na ligový souboj s Hradcem Králové?

Uvidíme v týdnu, jaká budou vyšetření. Nechci se k tomu vyjadřovat. Je to otevřené.

Vraťme se tedy k zápasu se Spartou. Co vám ukázal?

Myslím, že byl k vidění zajímavý fotbal. Nastoupili jsme podle plánu, chtěli jsme mít postupný útok trochu přímočařejší, dostávat se rychle za obranu, roztáhnout si ji, využívat postavení jejich beků a našich křídel a cpát do vápna centry. To se dařilo. Bohužel jsme udělali chybu, byli jsme nedůslední v defenzivě. Přitom do té doby jsme byli kompaktní a drželi krátké hřiště, drželi se plánu, ale tohle nás sráží. Zaplaťpánbůh jsme na to reagovali a vytvořili si tlak, vyrovnali, ale pak soupeře zase pustili do vedení. Asi bychom doma neměli dostat dva góly, i když jde o Spartu. Trošku mi to připomnělo zápas se Slováckem. Naštěstí jsme i podruhé vyrovnali.

To je hlavní rozdíl proti minulým zápasům se Slováckem a Hradcem, že jste zvládli srovnat na 2:2?

Já už se k těm zápasům nechci moc vracet. Slovácko nás porazilo zaslouženě, dalo dva góly, ale mohli a měli jsme to zvládnout. Hradec jsme hodně výsledkově nezvládli. Každý zápas je ale jiný, teď jsme to zlomili, pomohli nám i lidi, hlavně náš výkon, který měl parametry, že jsme Spartu dostávali pod tlak. Hráli jsme rychle, dostávali jsme tam dost centrů, použili jsme zbraně, které Spartě nevoní a to se vyplatilo.

Bod berete?

Nechci být neslušný, nepokorný, nevážit si remízy se Spartou, bod bereme, ale nemůžu se ubránit pocitu, že jsme z toho měli vytěžit víc. Bohužel nedůsledností necháme soupeře vstřelit dvě branky a na ty vlastní se nadřeme. Nakonec jsme rádi za remízu, což je škoda.

Mluvíte o zbraních, které Spartě nevoní. Byl to třeba důraz na eliminaci Bořka Dočkala?

Tohle hráči slyšeli celé čtyři dny. Že prostě musíme mít krátké hřiště, být u nich, střed je jejich mozek, který distribuuje přihrávky křídlům, útočníkům, vytaženým krajním obráncům. Věděli jsme, že jestli se kluci oddají defenzivě, podají důsledný výkon ve středním nebo nízkém bloku, kdy budeme u nich a nedáme jim prostor, že jim vypneme způsob hry. Chtěli jsme to hrát už v předchozích zápasech na Spartě, ale venku je to těžší. Dnes se nám to dařilo. Apelovali jsme na to, že to bude jeden z klíčových momentů, jak to utkání zvládneme.

Jaké složení středu Sparty jste předpokládali? Na co jste se připravovali?

Jediné, co jsme nevěděli, nebo jsme přemýšleli, jestli bude hrát Dočkal či Sáček. Já kalkuloval, že trenér Hložka posune výš, a budou hrát všichni tři. Varianty byly, nevěděli jsme, co Čelůstka, ale to je normální věc. Že Krejčí od začátku nebude, bylo jasné.

Co vás asi znervózňovalo, zvlášť pak před penaltou Daniela Tetoura, byly dlouhé pauzy, viďte?

Bylo to částečně kvůli pana rozhodčího, takže to k té hře patří. A jinak nevím, co k tomu dál říct. K rozhodčím se nechci vyjadřovat, nemůžu. Ale samozřejmě narušilo to, protože jestli hráč čeká sedm minut na penaltu, tak obdivuju Dana, že to dal. Má moje uznání, protože v takové situaci – doma, před plným stadionem, se Spartou – vyrovnat, když ho sudí nechal takto vycukat. To zaslouží obdiv a uznání jeho kvalit.

Může být tento výkon odrazovým můstkem, další porcí sebevědomí, do dalších utkání?

Já se přiznám, že se na tabulku skoro nedívám. Samozřejmě občas to na mě vyskočí, nejde se tomu bránit, ale myslím si, že hráčům moc sebevědomí nalévat nemusíme. Od začátku sezony jsme si vydobyli nějakou pozici za určité výsledky a výkony, bohužel jsme výsledkově nezvládli poslední dva zápasy. Oproti Slovácku jsme nemuseli odcházet s hlavou dole. Určitě to ale nebylo o tom, abychom si nabrali sebevědomí.

Opravdu?

Tým sebevědomí má, má charakter, chce pracovat, já za ním stojím a věřím mu. Nestavěl jsem to tak, že se Spartou je to klíčový zápas, který o nás rozhodne. Tabulku vidím, mohlo to být lepší, to může vždy, ale my jsme vděční za to, kde jsme a vážíme si toho. Jsme na cestě, kam se chceme dostat a to nepřijde během pár měsíců.