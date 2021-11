Byl to váš největší zápas v Baníku?

Určitě. Odchytal jsem už nějaká derby, ale doma před našimi fanoušky, když bylo vyprodáno, jsem ještě nechytal, takže skvělý zápas.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat?

V sobotu na tréninku. Lašty v průběhu odešel, že ho něco bolí. Pak i večer volal od doktora, že se mám připravit. Na jedné straně jsem za šanci rád, na druhé nikomu nic zlého nepřeji. Po fotbalové stránce jsem šťastný, že jsem si takový zápas mohl zachytat.

Pomohlo vám, že jste byl v brance už ve středu v poháru?

Určitě je dobré mít zápasovou praxi, takže i když se nám ten středeční pohárový zápas úplně nepodařil, tak i díky němu se mi lépe dneska chytalo.

Můžete popsat ty dvě penalty, které na vás šly?

Druhou jsem měl chytit, chtěl jsem ji mít. Celou dobu jsem si říkal, že skočím doleva, ale na poslední chvíli mi probliklo, přeskočilo, že doprava. Měl jsem potom nervy, že jsem do té levé strany nešel. Štve mě to až doteď. Bylo by krásné chytit dvě penalty.

A první?

Před zápasem nějaké penalty studuji, byť to nikdy není stoprocentní, ale vybral jsem si pravou stranu a udělal jsem dobře. Bál jsem se, že ji budou opakovat, když to zkoumal VAR, ale naštěstí ne.

Na gól Peška asi bylo složité reagovat, viďte?

Udělal to dobře, dal křížnou střelu, ale… Nechci říct, že zbytečný gól, ale aut, prohraný souboj jeden druhý a najednou jde Pešek sám. Trefil to dobře, ale škoda. Myslím, že Sparta si moc šancí nevypracovala. V první půli ještě ten ofsajd, ve druhé asi nic vyloženého neměli. Pro gólmana je ale práce lepší, než kdyby tam stál.

U neuznaného gólu Hancka kvůli ofsajdu jste si asi oddechl, že?

Jo, to je jasné. Modlil jsem se, aby to ofsajd byl. Trefil to ale dobře. Naštěstí ten gól neplatil.

A co ty pauzy, které byly při prozkoumávání videa u penalt?

No, nepříjemné. Chtěl jsem zůstat v nějaké permanenci, abych byl připravený. Někomu to neprospívá, protože chce být v tempu, jiní zase naopak. Myslím si, že nám to neuškodilo. Prostě jsme hráli.

Věříte, že teď bude brána vaše?

Doufám. V první půli se mi při odkopu ozval sval, ale snad to nebude nic vážného. Je třeba se chytit šance a já budu jen rád, že budu chytat.