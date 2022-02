ŠEST ABSENCÍ

Šest hráčů nemohli trenéři nasadit do utkání. Kuzmanoviče kvůli žlutým kartám, Jurošku, Koncevého a Tetoura ze zdravotních důvodů a Lischku s Laštůvkou, protože ještě nejsou plně na ligu připraveni, byť byli aspoň na lavici. Kouč Ondřej Smetana se na to ale nevymlouval. „Jsou zkušenosti i kvalita, která by scházela jakémukoliv týmu. Ale je to realita. Vždyť kolik hráčů chybí Slavii, Spartě? O tom je zbytečně se bavit,“ prohodil při vědomí, že se mu sice pro duel s Olomoucí vrátí minimálně Kuzmanovič, postrádat bude ale z disciplinárních důvodů stopera Svozila.

Utkání 21. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice, 12. února 2022 v Ostravě. (zleva) Matěj Šín z Ostravy a Lukáš Mareček z Teplic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň