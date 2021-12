„Není to ale o tom, kolik hroťáků na hřišti máme. U fanoušků je dogma, že se dvěma útočníky hrajeme něco jiného. Takhle to ale není,“ dodává devětatřicetiletý trenér, který nechtěl prozradit, v jakém složení útoku nastoupí Baník v Ďolíčku. „Uvidíme. Musíme to zvážit. Můžeme být ale variabilní a to je dobře,“ je rád.

Těšil ho posledně i skvělý výkon De Azeveda. „Pomohl nám, kvalitu má, jen to z něj musíme mačkat,“ usmívá se Smetana.

I po šesti zápasech bez porážky zůstává nohama na zemi. „Víme, že předtím ve Zlíně to byla bída, přesto jsme neprohráli a nebyl důvod tým srážet. Doma se ukázalo, že když budeme plnit to, co si řekneme, bude to fungovat. Tým kvalitu má, pracuje a ví, co chce. Je to jen otázka přístupu a nasazení,“ myslí si Smetana.

Mladý kouč, který v týdnu absolvoval přijímací zkoušky na studium profi licence a výsledek se dozví za pár dní, ve spolupráci s asistenty Tomášem Galáskem a Janem Baránkem dotáhl Baník k nejvyššímu bodovému zisku po 17 kolech od návratu klubu do ligy na jaře 2017. Radim Kučera, Bohumil Páník, ani Luboš Kozel na 32 bodů nedosáhli. „Nesleduji to, ale nebudu lhát, že jsem o tom neslyšel. V kancelářích to u nás proletí,“ přiznává Smetana.

Zároveň ale podotýká, že se tím nechce nechat uspokojit. „Je to závazek, dodává to člověku chuť a motivaci do práce. Uvědomění si, že je na správné cestě a má tomu věřit. A hráči by to měli mít podobně,“ říká šéf střídačky Baníku.

Ačkoli FCB hraje zítra venku, může se těšit i na podporu svých fanoušků. Pardubice totiž pustily Slezanům z vlastního rozhodnutí 200 vstupenek. „Je to motivace, pohon, impulz. Určitě udělají atmosféru a pomohou nám,“ je přesvědčený kouč. „Ale je jasné, že to bude náročné. Pardubice vyhrály v Boleslavi, to hovoří za vše. Nesmíme jim nechat prostor, tlačit na ně, být důslední v defenzivě a věřit, že šance přijdou,“ uzavírá Ondřej Smetana.