Jsme v Turecku už tři dny a konečně se všichni chystáme na to, proč jsme sem také odletěli. To znamená na přípravný zápas. Původně jsme v sobotu měli hrát dva, ale ten proti Universitatea Craiova byl zrušen, soupeř ho ze zdravotních důvodů v pátek odřekl.

To je škoda, protože jsme s tímhle dvojzápasem počítali a chtěli jsme tu celozápasovou zátěž rozložit na všechny hráče, kteří tady jsou. Tak aby všichni hráči měli po sobotě v nohách devadesát minut. Nedá se nic dělat, museli jsme narychlo změnit plány a soustředit se jen na zápas proti Lechu Poznaň. Ještě jeden dvojzápas máme ostatně v plánu, a to proti Wisle Krakov a Chimki Moskva 21. ledna.

Určité drobné zdravotní potíže v týmu máme i my, proto jsme do Turecka narychlo povolali Matěje Šína, aby nás doplnil. Viděli jsme ho teď naposledy v těch dvou zápasech Tipsport ligy a určitě ukázal, že je na tom velmi dobře. A že si pozvánku sem zcela zaslouží. Já osobně jsem na něj hodně zvědavý, protože hraje stejnou pozici v záloze, jakou jsem hrával já. Ale zároveň je to úplně jiný typ, než jsem byl já.

On to má založené víc na té svojí individuální technice, já jsem byl víc týmový a potřeboval jsem hráče kolem sebe, kteří se mi ukázali a já už jsem to jen rozdával. Matějovy dispozice jsou jiné. Kreativní převzetí míče směrem dopředu, schopnost být nebezpečný před brankou a produktivita. Dokáže dát gól a má výbornou levačku. Doufám, že to prokáže i prostřednictvím střelby ze střední vzdálenosti, protože ta mi tady pořád trochu chybí.

Jinak je fajn, že soustředění zatím probíhá, až na ten zrušený zápas, bez potíží. Mně možná občas trochu vadí ten vichr z hor, který občas zavane a který je tady teď v lednu hodně studený, ale neprší, to je důležité, a i ten vítr by snad měl časem odeznít.

Nálada je velmi dobrá, ale jsme teprve na začátku. Ta úloha nás šiřitelů dobré nálady obvykle přichází až trochu později, když už to soustředění trvá déle a může přijít nějaký náznak ponorky. Doufám ale, že k tomu tady vůbec nedojde, zatím ostatně nemám sebemenší náznaky.