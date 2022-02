„I vzhledem k soupeři to neprozradím. Uvidíme,“ odpovídá Deníku trenér Ondřej Smetana. „Je to vyrovnaná dvojice. Už když byl v Baníku Stronati, tak se o post vedle něj oba rvali,“ připomíná Václav Daněk, legenda klubu a někdejší reprezentační útočník.

Že si Pokorný o místo v zahajovacím složení řekl, potvrdil Smetana už po duelu s Hanáky. A Daněk souhlasí. „Za ten gól by měl dostat možnost,“ poukazuje na nůžky pětadvacetiletého stopera. „Já vždy zastával, že vítězná sestava se nemění. On neudělal chybu, udrželi čisté konto, tak je to logické,“ myslí si.

Nejasnosti jsou také ve středu zálohy. Vedle stálice Filipa Kaloče se neuvedl špatně Jiří Boula, v plném tréninku je ale už Daniel Tetour, u něhož bude podle kouče záležet na pocitu hráče a jeho fyzické připravenosti. „Bez ohledu na náročný terén budou třeba i techničtí fotbalisté,“ ví Smetana, jemuž klub v závěru přestupního okna přivedl na hostování z Plzně kreativního Dominika Janoška.

Lukeš: Investice Baníku do Lischky velká, ne zbytečná. Druhý útočník? Souhlasím

„Pomoci může, ale už se k tomu nechci vyjadřovat,“ říká rázně Daněk. „Proč? Přišlo tu plno hráčů, kteří byli všude bombastičtí a tady jsem je na hřišti skoro nepotkal, viz. Potočný a další. Toto bych teď přešel, že se na něj podívám a za několik zápasů si o tom můžeme promluvit,“ vysvětluje Václav Daněk.

Zajímavé bude sledovat také to, zda i nadále bude mít na křídle důvěru Šimon Falta. „Přestávka byla krátká a je znát, že se v mužstvu ještě hledá, i když se snaží,“ sleduje Daněk, jehož ale mrzí malý prostor, který na hřišti má David Buchta.

„Je odchovanec, minulý rok podával skvělé výkony a střílel i mnoho gólů. Jistě, když přijdou posily, měly by hrát, ale na druhé straně on je mladý a perspektivní fotbalista. Nevím, jak vypadá v tréninku, ale z toho jsem trochu zklamaný,“ přemýšlí Daněk s tím, že mu schází v sestavě Baníku právě konstruktivní záložník. „A už mě to začíná rozčilovat, protože se Baník dostává do situace, že z obrany jen kope dlouhé balony dopředu,“ podotýká Daněk.

V Ďolíčku ale čeká boj, a nikoliv jen kvůli terénu. „S Bohemkou nejde hrát technický fotbal, vždy to tam bude nepříjemné. Je to její styl, ale myslím, že v tom se jim vyrovnáme, navíc můžeme přidat trochu kreativity. Není to soupeř, ze kterého bychom měli mít těžkou hlavu. Až takový strach z ní nejde,“ dodává Václav Daněk.