2. SLOVÁCKO – BANÍK OSTRAVA (0:0)

2000 fanoušků

25. kolo, sobota 12. března 2022

Úspěch v tomto utkání by dával ještě solidní naději na alespoň čtvrté místo. Asi i to přilákalo do Uherského Hradiště zhruba dvě tisícovky baníkovců, kteří zaplnili celou jednu tribunu. Navíc venku poprvé bez omezení. Choreografií připomněli spřátelené tábory příznivců Spartaku Trnava a GKS Katowice.

Slovácko – Baník (25. kolo, sobota 12. března 2022)Zdroj: Deník