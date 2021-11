Jednadvacetiletý nigerijský rychlík Baníku Ostrava se sám obsadil do role žolíka. Přišel na hřiště ve druhém poločase, podílel se vždy na dvou gólech a pomohl Slezanům k důležitým bodům. Nejprve v sobotu proti Plzni (2:2), kdy dvakrát nahrál Jiřímu Klímovi, pak i ve středečním derby v Karviné (2:1). V 68. minutě sám skóroval, v nastavení znovu Klímovi připravil vítěznou trefu.

„Víme, že má nadstandardní rychlost. Trenéři se s ním snaží pracovat, mluvit, ukazovat mu to na videu, a myslím, že se zapracovává mnohem lépe, než na začátku. Že má čísla, je pro nás přínos. Snad to tak půjde nadále,“ zadoufal Filip Kaloč, autor centru, z něhož Sor v Karviné srovnával na 1:1.

„Dost jsem na tom pracoval, abychom proměnil co nejvíc šancí. Dostal jsem přihrávku od levého křídla. První střela se mi nepovedla, ale odrazila se ke mně a druhá už šla do brány,“ přiblížil moment v rozhovoru pro klubový youtube kanál Yira Sor.

Ještě větší radost mu pak udělala gólová nahrávka v nastavení. „Začalo to tak, že jsem dostal míč na levé straně. Všichni předpokládali, že budu běžet, ale udělal jsem kličku a nacentroval před bránu. Nakonec z toho byl gól. Moc mě to těší,“ popsal akci.

Podle něj se vyplatilo bojovat do poslední vteřiny a věřit v druhou branku. „Tlak i napětí byly vysoké. Přece jen jsme nevyhráli čtyři zápasy a to do týmu nedodává dobrou energii,“ věděl Sor, který byl nachystaný, že půjde do hry. „O přestávce mi trenér oznámil, že nastoupím a mám být připravený na pořádné sprinty a osobní souboje. Dost mě potěšilo, že se mi podařilo dát gól,“ vyznal se.

Karvinský kouč Bohumil Páník připustil, že jeho unavené obraně lehkonohý Sor dělal velké problémy. „Navíc vidí ten fotbal. Finální přihrávka je o hlavě, třeba s Plzní. A má i štěstí, což bylo vidět u prvního gólu. Je to hotový hráč, ví, kde má být a to stačí,“ přiznal.

Trenér Baníku Ondřej Smetana věděl, že právě pohyb a rychlost Sora mohou být v závěrečné fázi zápasu, kdy se otevře prostor a zvětší hřiště, pro Baník platné. „Proto se hodilo, aby tam šel. A měl bych říct, že konečně!“ oddechl si šéf ostravské lavičky s tím, že se s mladíkem snaží pracovat.

Není to s ním však úplně jednoduché. „Nechci to úplně rozebírat. Je to mladý kluk z Afriky, extrémně talentovaný, ale chce to s ním trpělivost. Určitě nejsem trenér, který by nechtěl mít na hřišti hráče, který je lepší než jiní, ale někdy si nedal říct, nebo toho z mé nezkušenosti bylo na něj hodně. Možná bych mu mohl ulevit, ovšem občas nepracoval, jak by měl, a v rámci fungování týmu a kabiny si nezasloužil být v nominaci a hrát,“ vysvětlil Smetana, proč nejednou šel hrát pouze za B-tým.

Nyní věří, že si to u něj sedlo. „Ale nechci to zakřiknout, protože už jsem to jednou říkal a on pak lítal v oblacích,“ pousmál se. „Ale jako realizační tým pro něj děláme maximum. Od individuálních tréninků, jídla, fyzia, navádíme ho na cestu, ale je tu spousta věcí pro něj nových. Musíme být trpěliví,“ zopakoval Smetana.

Aktuálně má Sor v sezoně dva góly a pět nahrávek. Znovu tak „Jura“, jak by se do češtiny dalo přeložit jeho jméno, dává vzpomenout na povedený úvod, kdy mimo jiné i jeho výkonem Baník drtivě porazil Zlín 5:1. A právě Fastav bude dnes (15 hodin) dalším soupeřem Ostravanů v rámci 16. kola FORTUNA:LIGY.

„Máme teď docela nabitý program. Hrajeme tři zápasy v krátkém čase, proběhlo pár změn v rozestavení, a také probíráme několik nových taktických prvků a změn ve hře. Takže máme teď napilno, ale vše zvládneme. Jsme Baník!“ uzavřel Yira Sor.