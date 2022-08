/VIDEO, FOTOGALERIE/ Maskot fotbalového Baníku Ostrava BazalBUB již nějakou dobu pravidelně zve fanoušky modro-bílých barev prostřednictvím klubových videí na domácí ligové zápasy a nejinak tomu je ani v případě duelu 3. kola se Zlínem, který začíná na Městském stadionu ve Vítkovicích v sobotu 13. srpna v 16 hodin.

Maskot fotbalového Baníku Ostrava BazalBUB. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Do kina? Na koncert? Nic takového. Na Baník. To je podle BazalBUBa ideální místo, kam vzít svou děvuchu na rande. „Hlavně ji neber do kina. Je tam tma, dvě hodiny ji neuvidíš, sáhnout na ni nemůžeš, maximálně na koleno jednou dvakrát… Co to je? Na Baník ji vem, tam se s ní pomačkách,“ hlásí BazalBUB v novém videu.

Zdroj: Youtube