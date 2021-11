DAVID LISCHKA

David LischkaZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -



Po zápasové absenci se vrátil do středu obrany, jako obvykle chtěl rozehrávat, ale presující útok Hradce se snažil tuto činnost „přehodit“ na kolegu Svozila. To se povedlo. V defenzivě byl host ze Sparty jistý, ani on ale nezabránil Kubalovi při gólu.