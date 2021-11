Od pondělí platí, že žádný z testů se neuznává. Tedy pokud nemáte nedokončené očkování. Pak musíte mít navíc i PCR test. Drtivá většina fanoušků daná pravidla dodržovala. Našli se ale i tací, kteří to zřejmě zkusili bez potřebných dokumentů. „No, já už pojedu domů. Nepustili mě, takže se vracím,“ říká do telefonu před stadionem starší fanoušek pár minut před výkopem derby.

Je jasné, že návštěvu na Městském stadionu to výrazně ovlivní. Zatímco v minulosti by téměř pětitisícový stánek byl solidně zaplněný, žilo by to v něm, tentokrát ještě půlhodiny před výkopem je na tribunách prázdno. Přítomné by šlo spočítat i manuálně.

OBRAZEM: Tři tisíce lidí hnalo v derby Karvinou a Baník. Najdete se na fotkách?

Otazník visí především nad účastí fanoušků Baníku. Ti nejvěrnější – Ultras – totiž na přelomu týdne vydali stanovisko, že dokud nebude možné na tribuny vstoupit i na základě negativních testů, zůstanou mimo stadiony. Neoznačili to ale jako bojkot.

Třeba Lukáše z Bohumína to však neovlivnilo. „Já se nechal očkovat právě proto, abych mohl na fotbal,“ vysvětluje svůj postoj. „Ultras se na tom shodli, protože hodně z nich nemá očkování. Co vím, tak i povraceli lístky a ani tu nejeli,“ prozrazuje.

FANOUŠCI MIMO STADION

Nakonec zhruba dvacet fanoušků se usazuje za plotem v jednom z rohů, kde je jakžtakž vidět na hřiště. „Nezávidím jim to,“ přiznává Lukáš. „Já tohle zažil v Příbrami a už bych to nechtěl opakovat. Bylo to utrpení. Navíc jsme tam někteří byli jen na poločas, protože platil od devíti večer zákaz vycházení, takže jsme museli domů. A do Ostravy, nebo do Bohumína je to přece jen daleko,“ vzpomíná Lukáš. „Jsme prostě blázni, fandové, baví nás to a uděláme pro Baníček první poslední,“ podotýká.

Návštěva se nakonec vyšplhá na číslo 3126. Baníkovci neobsadí jen tribunu E, kde jich je asi dvě stě, ale roztrousí se i v jiných částech stadionu. A Ultras? Den před zápasem slibují na facebooku, že ani tentokrát nebude chybět pyroshow. Pravděpodobně jejich práce je tak ohňostroj, který přítomní mohou vidět odpálený kousek od stadionu v čase plánovaného výkopu.

Ačkoli lidé na tribunách fandí, chybí transparenty, vlajky, i aktéři duelu poznávají, že to není jako obvykle. „Myslím, že dnes chyběli. Je to realita. Nemůžu říct nic jiného,“ odpovídá trenér Ondřej Smetana na dotaz při pozápasové tiskové konferenci.

Slezské derby v Karviné: Spasitelé Baníku, divácký lockdown a neviditelní sudí

„Ve spoustě utkání nám pomohli k bodům, dokážou tým dostat pod pozitivní tlak, motivovat ho a hráči si toho cení. Možná pak drobné detaily, jako jsou oni, rozhodují, že jsme někde o půl kroku dřív, jsme pevnější v souboji a přetlačíme to na naši stranu. Doma i venku nám budou chybět,“ má jasno Smetana.

Záložník Filip Kaloč si atmosféru i bez nejvěrnějších pochvaloval. „Lidi byli slyšet, takže až bude fotbal bez nich, pro nás to bude minus, protože za námi jezdí všude. A doma je to náš dvanáctý hráč,“ prohlašuje.

I Lukáš si uvědomuje, že hráčům podpora diváků bude scházet. „Už se ale hrálo bez lidí, takže si myslím, že jsou na to zvyklí. Spíše jde o to, že tohle celkově rozděluje společnost,“ myslí si Lukáš. „Teď to stejně zatrhnou všem, očkovaným i neočkovaným, tak je to jedno. Já s tím ale počítal,“ naráží Lukáš na závěr na pravděpodobný zákaz hromadných akcí.

To je sice otázka budoucnosti, některým fanouškům však zákaz začal už od pondělí. Na jak dlouho?