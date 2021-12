PROSINCOVÝ STAV TRÁVNÍKU

Není to překvapení. Ať už kvůli každotýdenní zátěži, nebo už i z důvodu vlivů počasí, je ale jasné, že trávník v Ďolíčku má k ideální formě daleko. To bylo vidět už před výkopem, s každou minutou hry to pak bylo horší a horší. Výmluvná jsou slova trenéra Baníku Ondřeje Smetany. „Jsem rád za první poločas, protože kdybychom ve druhém museli něco dotahovat, dobývat, bylo by to mnohem složitější,“ řekl.

Fotbalisté Baníku Ostrava proti Pardubicím v pražském Ďolíčku.Zdroj: Nella Ferdianová