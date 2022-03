NEHRÁT JEN TŘICET MINUT

24. kolo Fortuna ligy mezi FC Baník Ostrava a FC Slovan Liberec. 5. března 2022 v Ostravě. Zleva Jan Mikula, Ndefe Gigli Nsungani.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Půl hodiny to proti Liberci vypadalo na pohodové vítězství, pak ale Baník ze své hry ustoupil. Proč? To nikdo neví. V Uherském Hradišti by z toho nemusela být ani ta remíza. Zejména na výpadky ze hry budou domácí, kteří na svém stadionu vyhráli devět z jedenácti zápasů v sezoně, čekat. „Liberec jsme si vyhodnotili. Prvních 30 minut bylo kladných, pak soupeř něco změnil, na to jsme museli reagovat i my, ale bohužel jsme utkání nedovedli do vítězného konce. Jdeme ale dál,“ uvedl asistent trenéra Jan Baránek.