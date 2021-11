„Každé vítězství nalije sebevědomí a klid do další práce. Je proto i dobře, že hrajeme hned o víkendu a věřím, že si udržíme tu čerstvou energii z vítězného utkání v Karviné,“ řekl jeden z trenérů Baníku Jan Baránek.

„Je fajn, že máme dostatečně široký kádr a máme kam sáhnout i v tom náročnějším programu, můžeme změnit styl hry i rozestavení před i během zápasu. Máme více variant a je to jen dobře. Co je nepříjemné, jsou nová omezení a to, že na stadion nebudou moct naši fanoušci. Ti nám budou chybět,“ dodal Jan Baránek.

Baníkovci se budou muset obejít bez zkušeného krajního obránce Jiřího Fleišmana, který má jednozápasovou stopku za čtyři žluté karty. Tu poslední viděl v Karviné ve 33. minutě. Byl jediný z ostravských hráčů, který byl v derby napomínán sudím Zelinkou.