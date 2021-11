GIGLI NDEFE

Gigli NdefeZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -

Nastoupil na levé straně místo vykartovaného Fleišmana a uvedl se centrem do šance Almásiho. Pak se víc soustředil na obranu, možná i tím, že to měl přes nohu, se nedostával tolik do útočných akcí. Po jeho autu došlo na penaltový střet Cedidly s Klímou, v závěru srazil tutovku Poznara mimo branku.