PODÍVEJTE SE: Poslední hattrick stihl Baroš za 46 minut, chválil ho tehdy i Jágr

/VIDEO, FOTOGALERIE/ „Je to borec.“ To prohlásil legendární hokejista Jaromír Jágr bezprostředně poté, co vstřelil Milan Baroš hattrick do sítě Příbrami, kterou porazil Baník Ostrava 3:0. Pro tehdy osmatřicetiletého bývalého reprezentanta a vítěze Ligy mistrů to byl 4. srpna 2018 poslední třígólový zápas v profesionální kariéře. Trefil se v 5., 22. a 51. minutě.

FC Baník Ostrava - Slovan Liberec, liga, 16. února 2019 v Ostravě. Na snímku Milan Baroš. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Kdo říká, že pro něj hattrick nic neznamená, ten jednoduše kecá. Jsem opravdu šťastný,“ radoval se po utkání 3. ligového kola sezony 2018/2019 Baroš, který dosáhl na celkově osmý hattrick v kariéře a druhý v nejvyšší české soutěži. Předtím vstřelil tři branky v jednom utkání v březnu 2013, kdy Baník porazil Hradec Králové 3:0. Zdroj: Youtube Na první hattrick v kariéře dosáhl před sedmnácti lety, přesně 13. listopadu 2004, kdy zajistil Liverpoolu v Premier League vítězství 3:2 nad Crystal Palace. „Žádné zápisné se tam neplatilo. Dostal jsem na památku míč, s kterým se utkání hrálo a v kabině mi balón podepsali všichni spoluhráči,“ řekl Baroš. Zdroj: Youtube Dva ze tří gólů dal z penalt. Tu druhou proměnil v 89. minutě a byla z toho branka vítězná. „Bylo to parádní, něco speciálního. Pak jsem střídal, lidé vstali a tleskali. Nezapomenutelný zážitek. Hattrick v anglické lize člověk nevstřelí každý den. Užil jsem si to,“ vykládal Baroš, který jakoby dobře věděl, o jaký vzácný moment jde. Zdroj: Youtube Další hattrick totiž v Premier League už nikdy nepřidal. Zajímavostí bylo, že právě v duelu s Crystal Palace nebyl zdravotně zcela fit a vše řešil před i v průběhu zápasu s koučem Benítezem. „Celý týden jsem netrénoval. V utkání jsem hrál s bandáží, sval jsem ještě trošku cítil. Nakonec to dopadlo skvěle,“ dodal Milan Baroš. Zdroj: Youtube

BAROŠOVY HATTRICKY 13. listopadu 2004: Liverpool - Crystal Palace 3:2 30. listopadu 2008: Galatasaray - Genclebirligi 3:1 21. prosince 2008: Galatasaray - Besiktas Istanbul 4:2 9. září: 2009: Česko - San Marino 7:0 (4 góly) 11. dubna 2010: Galatasaray - Diyabarkirspor 4:1 26. září 2010: Galatasaray - Istanbul BB 3:1 9. března 2013: Baník Ostrava – Hradec Králové 3:0 4. srpna 2018: Baník Ostrava – Příbram 3:0