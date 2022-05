Čtyřiadvacetiletý brankář je odchovancem slovenské Dubnice nad Váhom a pro Opavu ho vyskautoval současný kouč opavských brankářů David Hampel, kterému mimochodem také končí v Městských sadech smlouva. Digaňa za Opavu nastoupil do deseti ligových utkání. V současné době drží pozici jasné jedničky.

Dalším horkým opavským zbožím na trhu je Denis Darmovzal. Rodák z Vrbna pod Pradědem posbíral šest startů v lize. Hodně prostoru ve druhé lize dal šikovnému záložníkovi současný kouč Opavy Roman West. Darmovzal odehrál v této sezoně pětadvacet utkání, ve kterých dal sedm branek. Krouží kolem něj Mladá Boleslav, Hradec Králové a ostravský Baník.

Právě odchod do nedalekého Baníku je na spadnutí. A pozor, sportovní úsek Slezského FC s ním nedokázal prodloužit smlouvu. Za talentovaného fotbalistu tak půjde do klubové kasy pouze částka pramenící z tréninkových kompenzací, což je podstatně méně, než by klub mohl utržit za klasický přestup.

Ty to dva odchody ovšem nejsou jediné. Smlouva končí také Janu Žídkovi. Ten nabídku na prodloužení kontraktu od vedení klubu dostal, ale zatím ji neakceptoval. Podle informací Deníku je málo pravděpodobné, že by opavský dres oblékal i v další sezoně. Není totiž žádným tajemstvím, že zkušený stoper těžce kouše aktuální situaci v klubu. Navíc si do oka nepadl se sportovním manažerem Jaroslavem Kolínkem.

Hostování z ostravského Baníku končí Josefu Celbovi. Klub také jedná o prodloužení kontraktu s Jiřím Janoščínem. Otazník visí nad opavskou budoucností Tomáše Rataje, kterého sledují v Mladé Boleslavi a Liberci. Ten ale naštěstí platný kontrakt v SFC Opava má.