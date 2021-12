ADAM JÁNOŠ

Adam JánošZdroj: FC Baník Ostrava

záložník, 29 let

Bilance: 6 zápasů, 133 minut, žádný gól ani asistence

Hodnocení Deníku: Prakticky po celé angažmá v Baníku byl oporou, fanoušci se nebáli ho nazývat „ostravským Kantém“. Vše je, zdá se, pryč. Zkušený středopolař odehrál jen 133 minut, několikrát se nevlezl ani na lavičku a také se spíše počítá s tím, že v příštích týdnech klub opustí. Známka Deníku: neznámkován.

Komentář Martina Lukeše: „Zvláštní. Dlouho patřil neodmyslitelně do základní sestavy a teď nic. Trenéři pro to ale asi mají důvod, vyplynulo to z nějaké situace, tak to tak je a složitě se do toho bude dostávat.“