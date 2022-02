„Pro nás strašně důležité tři body v domácím prostředí. Neměli jsme statistiku s Boleslaví moc dobrou. Třikrát jsme prohráli se skóre 4:11. Je to velice kvalitní, nesmírně silné mužstvo, o to cennější je pro nás to vítězství,“ pochvaloval si kouč Vítkovic Miloš Holaň.

„Dvě třetiny to byl velký boj na obou stranách, výsledek 0:0. Bylo to o tom jednom gólu, pro který jsme si asi my došli dobře sehranými přesilovkami. Výborně zachytal Dolejš, takže do kabiny míří velká gratulace,“ pokračoval Holaň.

„Teď máme po tom obrovském záběru, za deset dnů šest utkání, zasloužené dva dny volna. Další zápas je až v neděli, takže je to takový nestandardní tréninkový cyklus, ale tak daleko se nedíváme. Dneska jsme rádi za to vítězství a jdeme dál,“ dodal Miloš Holaň.

52. kolo hokejové extraligy (neděle 13. 2. 2022):

Vítkovice – Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 49. J. Hruška (R. Bondra, Marosz), 53. Marosz (Lakatoš, R. Bondra), 60. R. Bondra. Rozhodčí: Obadal, Stano – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Vítkovice: Dolejš – A. Solovjov, R. Polák, R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Guman – Fridrich, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Flick, Illéš – Bernovský, Chlán, Lindberg. Trenér: Holaň.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Jánošík, Ševc, Pavel Pýcha, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kantner, Fořt, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský – M. Simon, Závora, J. Půček. Trenér: Rulík.