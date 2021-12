GÓL FLEIŠMANA

Ukázka toho, že je nutné si pamatovat nejen nacvičené signály z tréninku, ale hlavně vnímat situaci na hřišti. A třeba i komunikaci hráčů soupeře. To se povedlo Jiřímu Fleišmanovi. Obránce a kapitán Baníku to využil v ojedinělou branku z přímého kopu z ostrého úhlu. „V hlavě jsem to neměl, ale když se dva hráči postavili do zdi, brankář na ně zavolal, aby jeden odstoupil, kdybychom si to rozehráli. Udělala se tam díra, navíc i první hráč stál moc na lajně, tak jsem to zkusil a vyšlo to fantasticky. Stačilo trefit první tyč a brankář si to tam hodil sám,“ popsal střelec moment ze 7. minuty.

Utkání 17. kola Fortuna ligy mezi FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice. 5. prosince 2021 v Ostravě. Gól na 2:0 dal domácí Jiří Fleišman (vpravo).Zdroj: Deník/Lukáš Ston