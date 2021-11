SOR SPÍŠE JAKO ŽOLÍK

Řada fanoušků nechápala, proč mladý nigerijský rychlík Yira Sor nedostal možnost v základní sestavě v Karviné, když předtím výrazně přispěl k vyrovnání stavu s Plzní. Ve Zlíně příležitost dostal, a příznivci zase odpověď. Aktuálně to není hráč pro první minuty. Svou rychlostí, pohybem, chutí, je daleko víc platnější do rozjetého zápasu, kdy obrana soupeře je trochu unavená, méně pozorná a dělá chyby. Právě jako to bylo v případě Plzně. Toho on umí využít. Proti Fastavu nebyl vyjma jedné větší šance, kdy přestřelil, a nějakého toho průniku do defenzivy soka, téměř vidět. A po hodině hry šel ze hřiště.

Utkání 2. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Fastav Zlín, 1. srpna 2021 v Ostravě. (zleva) Collins Yira Sor z Ostravy a Martin Cedidla ze Zlína.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň