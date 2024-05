Tohle může být velký víkend pro fotbalovou Ostravu. Baník zažije horkou neděli, kterou už dopoledne (10.15 hodin) může načít rezerva postupem do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, stačí na Bazalech porazit Uherský Brod. O pár hodin později se pak A-tým proti Slovácku – a na dálku s Mladou Boleslaví – popere o čtvrtou příčku v nejvyšší soutěži znamenající evropské poháry. Už o den dříve však v zahraničí půjde o velké trofeje několika odchovancům slezského klubu.

V sobotu vpodvečer českého času bude znám vítěz ruské ligy. A navzdory všem předpokladům se o titul Premier Ligy uchází i Dynamo Moskva, které vede bratrské duo Marcel a Mario Ličkové. Někdejší záložníci se slavného celku z hlavního města ujali před sezonou, kdy Marcel dostal laso po úspěšném působení v Orenburgu a vzal si jako asistenta svého sourozence.

Dynamo v devětadvaceti zápasech padlo jen pětkrát, zvítězilo v šesti posledních duelech a porazilo i největšího favorita – Zenit Petrohrad. Ličkův tým vyšel naprázdno naposledy na hřišti Uralu v polovině dubna. Aktuálně má 56 bodů, o dva více, než Zenit a pokud v sobotu zvítězí, nic mu triumf nevezme.

Na druhé straně, nic není jisté, jelikož Dynamo pocestuje na půdu Krasnodaru, který je jen se ztrátou tří bodů třetí a stále má tak šanci na výhru v celé soutěži. Na začátku sezony v Moskvě zvítězil 3:1. Zenit přivítá doma sedmý Rostov.

Rovněž v sobotu má před sebou životní zápas i Filip Kaloč. Čtyřiadvacetiletý záložník, který s fotbalem začínal ve Vítkovicích, ale podstatnou část své dráhy prožil v Baníku, se představí v Berlíně ve finále německého poháru. Pozice jeho Kaiserslauternu je však složitější, jelikož účastník druhé bundesligy, v níž se zachránil až v předposledním kole, vyzve na Olympijském stadionu nového šampiona a finalistu Evropské ligy Bayer Leverkusen. O favoritovi je tak jasno.

Lákadlem pro Kaiserslautern však nemusí být jen trofej a fakt, že by se postaral o obrovskou senzaci, kdyby tým s triem českých reprezentantů Matěj Kovář, Adam Hložek, Patrik Schick porazil, ale zároveň kvalifikace do evropských pohárů. Navíc by si je v klubu zahrál i Kaloč, na kterého Němci uplatnili opci a hostování z Baníku se tím změní v přestup.

A zajímavost na závěr. Roman Holiš ml. před pár dny dotáhl s pražskou Duklou postup do nejvyšší soutěže. V příští sezoně se tak šestadvacetiletý odchovanec FCB nejspíše postaví i ostravskému klubu. Smlouvu má na Julisce ještě na dva roky.