VIDEO: Legendy na tribunách! Baníkovci na Jankulovského a spol. nezapomněli

Utkání, kterému předcházelo uvedení pěti bývalých hráčů do Klubu legend FCB (Marek Jankulovski, René Bolf, Radek Látal, Radek Skončík a Tomáš Galásek) i gratulace vedení a fanoušků trenéru Zdeňku Kosňovskému k devadesátinám, bylo dlouho opatrné, bez šancí.

Největším vzrušením byl pokus Klímy takřka z půlky hřiště, mířil ale mimo. Až ve 26. minutě zahrozil pořádně za hosty Blecha, který ale těžký volej sám před brankou netrefil. V závěru poločasu to před oběma svatyněmi několikrát zahučelo, obě mužstva se dostala do nadějných situací, ale ke gólu nic nevedlo.

VIDEO: Pohár Ligy mistrů v Ostravě! Baníkovci se fotili a sbírali podpisy legend

Podobně se pokračovalo i po přestávce, byť snaha domácího týmu o prolomení defenzivy jihomoravského celku byla enormní. Úspěchu se dočkala přesně po hodině hry, kdy Kuzmanovič odcentroval a míč si hlavou našel Smékal. Ostravský mladík byl přitom na hřišti jen tři minuty.

Vzápětí ale nebezpečně vedle pálil Ševčík a dvacet minut před koncem hlavičkoval mimo tři Laštůvkovy tyče Řezníček. Na tato ani další upozornění ale Baník nebral zřetel a v závěru byl potrestán, když obrana nezachytila náběh Řezníčka. Obávaný útočník se pak prosadil znovu, ale tentokrát z ofsajdu.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Slibný start Takácse a Bouly, selhání v zakončení. Co říkáte?

Jenže domácí se nepoučili a vzápětí se na Laštůvku řítil Fousek, jehož zásah už byl uznán. Fanoušci pak spustili pískot a pokřik: My chceme Baník!

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Baníku): "Zkušené mužstvo takový zápas neprohraje. Od začátku bylo Brno aktivní, měli jsme výhodu, že jsme vstřelil první branku, pak jako bychom se toho lekli. Je to samozřejmě dost nepříjemná situace. Nebyli jsme ale kvalitní v mezihře, neuhráli jsme míče, ztrát byla spousta. Soupeř využíval situace, vycházalo to z toho, že jsme byli nepřesní. Kvalitu jsme neměli takovou, jakou bychom měli mít. Jednou vyhrát doma je hodně špatné, nechci se v tom moc pitvat, je to o diskuzi s lidmi ve vedení klubu. Budeme to probírat."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Malinko jsme netrefili taktiku, se kterou Baník bude hrát. Mysleli jsme si, že na nás vytvoří tlak a my budeme hrát na brejky. Ale my byli dominantní a jen jsme nebyli efektivní v koncovce. Ve druhé půlce nás Baník přitlačil i díky Kuzmanovičovi, který byl aktivní. Po jednoduché hloupé ztrátě jsme si nechali dát branku. Mužstvo ale ukázalo velký charakter a sílu. Podařilo se nám všech pět střídání, hráči ukázali kvalitu, přínos. To, že se dva hráči dokázali prosadit brankově, je příjemné a dává nám to starosti pro skládání sestavy. Jsou to ale příjemné starosti."

Baník Ostrava – Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)

Branky: 60. Smékal – 83. Řezníček, 90. Fousek. Rozhodčí: Orel – Paták, Caletka. ŽK: Šehič, Sanneh, Kuzmanovič – Ševčík. Diváci: 7277.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Takács, Pojezný, Šehič – Boula (85. Miškovič), Kaloč – Jaroň (57. Smékal), Klíma (82. Fleišman), Buchta – Tijani (46. Kuzmanovič). Trenér: Vrba.

Brno: Šiman – Hrabina (82. Fousek), Endl, Šural, Divíšek (66. Alli) – Souček – Falta (59. Texl), M. Ševčík, Blecha (82. Přichystal), Granečný – Hladík (59. Řezníček). Trenér: Dostálek.