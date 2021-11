/FOTOGALERIE/ Dva body z posledních tří zápasů. To je bilance fotbalistů Baníku Ostrava mezi minulou reprezentační přestávkou a tou probíhající ve FORTUNA:LIZE. Naposledy svěřenci Ondřeje Smetany v sobotu v nepříliš atraktivním klání remizovali v Mladé Boleslavi s Hradcem Králové 1:1.

Trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Bod nechtěl kouč Slezanů hodnotit ani jako zisk, ani jako ztrátu. „Po Spartě jsem to cítil trochu jinak, teď to nemůžu říct ani na jednu stranu. Utkání mělo vývoj, v některých pasážích jsme dělali chyby, někdy to bylo lepší,“ řekl po zápase novinářům.