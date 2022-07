Moc dobře si uvědomuje, že aktuálně spolupracuje s jedním z nejlepším českých trenérů posledních let. „Už nyní mohu říct, že je to obohacující. Je znát, že Pavel je zkušený a ví, co chce. Má propracovaný i tréninkový proces. Ale musím říct, že mě těší spolupráce i se zbytkem realizačního týmu, kde jsou erudovaní a vzdělaní lidé. Má to hlavu a patu. Proto je to pro mě atraktivní a věřím, že i já do toho přinesu něco svého,“ přeje si David Oulehla.

Vrba dává svým mladším kolegům – kromě Oulehly i Janu Baránkovi – možnost velkou část tréninků vést. „Pavel je u všeho, dává tomu to, co chce a požaduje. To znamená ráno přijde, nastaví jasná pravidla pro všechny, tréninkový proces, a rozdá role. Poté ale máme prostor i my. Když pak uzná za vhodné, tak nám do toho vstoupí,“ popisuje Oulehla. „Já i Bary jsme rádi, že to funguje na profesionální úrovni, jak má být,“ dodává.

Zároveň se ještě na jaře kouč Sparty ohlíží i za názory svých asistentů. „Je otevřený diskusi, to člověka posouvá dál. Ale po letech praxe má jasnou představu, jsou věci striktně dané. My to respektujeme,“ připomíná David Oulehla s tím, že odpovědnost za rozhodnutí má především právě Pavel Vrba.

DOMLUVA ZA PÁR HODIN

Osmatřicetiletý kouč pracoval v minulosti u mládeže v Jihlavě a Jablonci, šéfem střídačky pak byl v druholigových klubech Varnsdorfu a naposledy loni na podzim ve Viktorii Žižkov. Poté se o něm dlouho mluvilo v souvislosti s Baníkem, zájem měl tehdejší trenér Ondřej Smetana. „Byli jsme v kontaktu, komunikovali jsme, ale já končil na Žižkově, kde jsem měl platnou smlouvu až do léta. Proto k přesunu došlo až teď,“ vysvětluje Oulehla.

„Pak Baník řešil zejména jméno hlavního trenéra, tudíž to mezi námi akcelerovalo, až to pak utichlo. Po příchodu Pavla Vrby vše nabralo rychlý spád. Přišla oficiální nabídka a pak jsme byli domluveni během pár hodin,“ přibližuje mladý trenér.

Že by se angažmá na nejvyšší české úrovni bál, to nehrozí. „Trenéry ve druhé lize bych nepodceňoval, i tam je řada z nich kvalitních, a s kolikrát průměrnými kádry dosahují výborných výsledků,“ míní.

„Liga je samozřejmě o level výš. Ve všech ohledech. Stadiony, zázemím, širšími realizačními týmy, více se jde do detailu, show okolo je jiná… Pro trenéra to ale úplně odlišné není. Myslím si, že čím výš jdete, tím lepší podmínky a možnosti máte,“ objasňuje rozdíly mezi profesionálními soutěžemi.

FANOUŠCI? JINÁ DIMENZE

Z prvního měsíce práce na Bazalech dobrý pocit. „Baník je velkoklub, udělal v posledních letech značný progres, tlačí se do elitní trojky čtyřky v lize. To je do budoucna slibné. Má i výborné zázemí, slušná kvalita kádru, takže je na čem stavět, a pro mě jde o zajímavou práci,“ je přesvědčený David Oulehla.

Osobní ambice má podle svých slov nejvyšší. „Jsem v lize po dvaceti letech práce, proto to je pro mě takový první milník. Teď si to musím odpracovat, nabrat zkušenosti, a třeba někdy bych rád i trénoval v lize jako hlavní. Pavel (Vrba) je borec a věřím, že on, i další lidé v realizáku, mě obohatí, a Baník mi pomůže se posunout dál. Zároveň bych já rád pomohl klubu,“ má jasno David Oulehla.

„Jsem pracovitý, na stadionu jsem kolem šesté sedmé hodiny. Fotbal ani neberu jako práci, baví mě, věnuji mu spoustu času. Jsem rád, že mám partnerku, která mě podporuje, protože rodina to nemá lehké. A když vidím fanoušky v Ostravě, tak je to neskutečné. Na to se těším nejvíc. Je to úplně jiná dimenze, než to, co jsem dosud zažil,“ uzavírá David Oulehla.