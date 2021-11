Čtyřiašedesátiletý nový trenér prvoligových fotbalistů Karviné po prodělaném covidu v neděli poprvé vedl tým a nezačal špatně. Remízou 2:2 se Slováckem. A to i přesto, že se ještě s prostředím sžívá.

„Ale nešel jsem do neznáma, takže je vše v pohodě,“ usmívá se na úvod obsáhlého rozhovoru pro Deník, v němž mluví i o dřívějším angažmá v Baníku Ostrava, nebo Milanu Barošovi.

Jak jste se zabydlel v Karviné?

Tím, že jsem dlouho pracoval v Ostravě, znám region velice dobře. Je to tu už mé čtvrté angažmá. Když jsem tu byl poprvé, měli jsme partu baníkovských trenérů, kteří jezdili do Karviné hrát futsal ligu. Hráli jsme proti Marku Bielanovi a dalším. Ti byli v Dětmarovicích, takže se dobře známe. Můj syn hrával za Bohumín, Dětmarovice, takže jsem se byl kolikrát podívat. A mám tu i rozvětvenou rodinu přes moje dva bratrance.

Blízko máte i k sousednímu Polsku, že?

Určitě. Trénoval jsem tam, umím jazyk, vím, jaké jsou tu z Polska vlivy, máme tu Kacpera Zycha, takže to je pro mě návrat k věcem, které znám. Víte, něco jiného je tady Ostrava a Karviná, jiné je to pak tam, kde bydlím, tedy na pomezí Hané a Valašska. Rozdílný je i Jih, odkud pochází má žena. Je pak krásné, když všude projdete, poté vyjedete i do ciziny. Kromě Polska jsem byl v Brazílii. Když se takhle touláte po světě, pak si vážíte toho, co máte doma. Trénovat v Česku je totiž procházka růžovým sadem.

Nový trenér fotbalistů MFK Karviná Bohumil Páník.Zdroj: Foto: MFK Karviná

Opravdu?

Když trénujete v zahraničí, jsou potíže s jazykem komplikací. V Polsku se chytíte, ale portugalština v Brazílii? To je horší, protože musíte připravit tým na zápas. Vysvětlujete, kreslíte, ukazujete, co se bude dělat. Něco podobného máme i v Karviné, kde je hodně zahraničních hráčů, a ty je třeba korigovat, naladit na naši notu a zejména po taktické stránce je dát tam, kam potřebujete.

V tomto vám asi to brazilské angažmá velmi pomohlo…

Ano. Jsou tu hráči z Brazílie, Afriky, z Balkánu… Se všemi jsem pracoval, znám jejich mentalitu, což je výhoda. Nejdeme si proti srsti, ale naopak. Vím, jaké to bylo být v Brazílii pět měsíců sám, je plus, když tu kluci tu mají své přítelkyně, či manželky. Ohromně kosmopolitní, družný a otevřený národ, bez rasových předsudků. To je vzor pro myšlení lidí do budoucna. Jejich hodnoty jsou jiné.

V čem?

My tady pořád něco plánujeme, pracujeme, půjčujeme si peníze, platíme půjčky, leasingy, hypotéky, kdežto tam se žije trochu jinak. Tady a teď. Zítra nějak bude. Když jsem jejich svobodu, nezávislost a spojení s přírodou pochopil, zkorigoval jsem svůj život. Hlavně příroda na vás neskutečně působí. Tady ani ty lesy pořádně nemáme, leda možná Boubín. Tam přijdete do džungle, ale jen na kraj. Dál se člověk neodváží jít.

Ani vy ne?

Napřed vás korigují. Poznáte to na tréninku, když kluci zakopli balon, řeknete jim, ať tam zajdou a oni, že ne. „Tam je kobra.“ Tak jsme míč museli oželet. (usmívá se) V tréninkovém centru byli i divocí psi, kteří pak hlídali hlavně moji manželku, protože je krmila. A tam kde nebyla pokosená tráva, čekali chřestýši. Prostě zajímavé.

Vypadá to, že jste se do nové štace pustil s chutí. Je to tak?

Pro mě je výhodou, že tu nejsem cizí a znám spoustu lidí kolem fotbalu, kteří tu jsou. To byla podstata. A tím, jaký mám pohled na svět, tak vždy říkám, že budu tam, kde být mám. V daný okamžik a moment. A když se to sejde, tak tam jste. Pokud ne, tak holt ne.

Ani pozice Karviné v tabulce vás neodrazovala?

Není to ideální a jednoduchá situace, do jaké přicházíme. Musíte si to umět vyhodnotit. Já ale věřím, že mužstvo má potenciál, viděl jsem ho v několika utkáních. Mám přehled. Dvakrát kluci vedli 2:0, jednou remizovali, podruhé prohráli. Být z toho výhry, asi bychom tento rozhovor nedělali. Ale nebudeme předjímat. Prostě to došlo do toho, že tu jsem, na práci jsem se těšil a když si odmyslím covid, tak to beru tak, že to mělo přijít. Věřím, že nás všechny to mělo někam posunout. Rád říkám, že vše zlé je k něčemu dobré.

Baník jste vytáhl z pozic znamenající sestupu v pozdější fázi sezony, když byl asi ještě v beznadějnější pozici. Dává vám to víru, že se tato mise také vydaří?

Je výhoda, že těch kol je daleko víc. A to máme odehráno ještě o dvě méně. Víme, že to po té pauze a nemocech nebude jednoduché. Ale věříme, že mužstvo dáme dohromady a výsledky postupně uděláme. V zimě pak přijde období, kdy máme pět týdnů tréninkového procesu, a bude prostor dál s mužstvem pracovat. Případně ho doplnit. Tým je tady ale kvalitativně zajímavý, jen je třeba to vše dát na jednu notu, aby to táhlo spolu, ladilo a to nejde ze dne na den. Bylo tu ale uděláno spousta dobré práce, tomu odpovídaly i některé zápasy. Jen chyběl lepší výsledek.

Narážíte na ztrátu dvoubrankového náskoku s Pardubicemi (2:2) a Zlínem (2:3), na druhé straně Karviná odehrála výborný zápas se Slavií (3:3). Kde hledat důvody těch rozdílů?

Vyhodnocujeme si to, je to ale i o zodpovědnosti hráčů. Jsou to detaily, které dnes rozhodují o výsledku. Vždyť podívejte se na zápas Slovácka v Olomouci. Vyhrálo tam 3:0, z pohledu skóre jasný zápas, ale za stavu 0:0 šli domácí sami na bránu. Být to gól, možná bylo vše jinak. Kdyby člověk vše věděl, bude geniálním trenérem. My pracujeme s mužstvem, působíme na něj a musíme mít víru v to, že ty zápasy a detaily zvládne. Každopádně to, co si rozebereme, nevytrubujeme do světa. Ani řešení situace.

Stanovil jste si počet bodů, s jakým byste rád zakončil rok?

Dopředu plánujeme, na druhé straně koukat moc do budoucnosti vás posouvá do míst, kde hlava nepatří. Důležité je se soustředit na to, co teď přichází. To je takový brazilský způsob. Zní to jako fráze, ale prostě jít zápas od zápasu. Samozřejmě dlouhodobější plán máme v hlavě, ale ten nás nesmí brzdit v současnosti.

Nad doplněním kádru a posilami teď tedy nepřemýšlíte?

Ne. U mužstva musím být delší dobu, potrénovat ho, vědět, jak reaguje na určité momenty. To řešíme za pochodu. Nicméně liga není sprint na sto metrů. Máte spoustu zápasů, takže v této chvíli je těch stovek třicet pět. A na každou musíte být připravený.

Když jste do Karviné nastoupil, čekala vás Olomouc, pak Baník. Kluby, v nichž jste působil. Zajímavý úvod, nemyslíte?

To ano. První na to reagoval syn. Má rád tabulky, statistiky a uvědomil si to, takže první, co se mi na WhatsAppu objevilo, bylo vylosování do konce podzimu. A k tomu jeho komentář, kde mě na ty první dva zápasy upozornil. Že tím je to pikantnější.

A za měsíc narazíte i na Zlín, který jste ještě na jaře trénoval.

A teď jsme měli Slovácko. Obecně Morava je pro mě zvláštní, protože všude – do Zlína, do Olomouce, na Slovácko, do Ostravy – to mám blízko. Všude dojedu do hodiny a čtvrt, takže když jsem mohl, rád jsem na ty zápasy jezdil osobně. Navíc ta mužstva znám. To může být výhoda. Uvidíme.

Bohumil PáníkZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Už to budou dva roky, kdy jste skončil v Baníku Ostrava. Zhodnotil jste si už to angažmá a považujete ho za úspěšné?

Velice vydařené, jelikož v době, kdy jsme měli spadnout, všichni nás odepisovali, jsme se zachránili. A pak jsme skončili pátí, navíc jsme došli do finále poháru se Slavií, která byla těžko porazitelná. Hráli jsme pak se sedmým o Evropu. Bohužel jste měli smůlu, že se nám zranil De Azevedo, v té době náš klíčový hráč. A možná on nám chyběl. Nicméně to beru jako obrovsky úspěšné angažmá.

Mrzí vás dodnes nezvládnutý duel s Mladou Boleslaví?

Já dělám vše pro to, abych byl úspěšný, dopadlo vše dobře, a pokud to nevyjde, není to otázka života a smrti. Zase je to spousta zkušeností, potkal jsem řadu lidí, kteří vás nakonec posunout. Nejen po fotbalové, ale i životní stránce. V Baníku jsem byl už potřetí, nebylo to neznámé prostředí. Spíše lidé, kteří tam byli a mysleli si, že jsou baníkovci, tak ten klub znali méně, než já. Vždyť já tam celkově působil dvanáct třináct let. Na druhé straně jiní tam byli tři čtyři roky a bili se v prsa, jací velcí jsou baníkovci.

Jaké lidi máte na mysli?

Nebudu to rozebírat. To ať si udělá každý sám.

Baník byl už zkonsolidovaný, členem širší ligové špičky, přesto vás na konci roku 2019 odvolal. Znáte důvody?

To je otázka na lidi, kteří rozhodovali o tom, jestli v klubu budu, nebo ne. Aby si vyhodnotili, jakou cestou chtějí jít. Ať se podívají do novin, co psali a říkali, kde chtěli být, a jaká je realita. Jestli se jim to splnilo. Oni jsou zodpovědní za klub a zpovídají se majiteli.

Jak jste bral kritiku na herní styl Baníku?

Řeknu to takhle. Produkujete fotbal, na jaký máte materiál. Nelze hrát tiki-taku jako Barcelona s Baníkem Ostrava, když na to není kádr. Trenér musí vybrat jedenáct zdravých borců s nejlepší formou. Ano, když bude možnost, přijdu a řeknu. „Chci hrát tak a tak, kupte těchto osm hráčů, tady těch osm pošlete pryč“. V té chvíli jsem za to zodpovědný. Pokud ale máte omezené možnosti, musím najít klíč k tomu, abych dostupné hráče posunul na maximální výkonnost a našel způsob hry k dosažení výsledků.

To se tedy podle vašich slov zřejmě povedlo…

Ano. To, že hráči už dál nebyli, aby herní progres pokračoval, za to se nestydím. Jsem hrdý na to, jakých výsledků jsme dosáhli s hráči, kteří tam už byli pomalu na odpis. Vždyť kam jsme posunuli Filla, nebo Fleišmana. Ať se každý podívá na naši sestavu tehdy, a jaká je tam dnes. Z lepších hráčů od té doby odešel pouze Zio (Stronati), který byl prodán za obrovské peníze, za které si pak klub mohl dovolit přivést tři čtyři kvalitní hráče. A díky nim pak může způsob hry měnit. To je rozdíl, který už zpětně nikdo nevyhodnocuje. Ale bylo tam i několik krásných momentů.

Například?

Třeba porazit doma Spartu. Vypadalo to, že vypadneme z ligy, ale tím jsme se téměř zachránili a celý stadion doslova explodoval. Tohle vám utkví v paměti. A kromě výsledků a nějaké fotbalového posunu hráčů je trenér u týmu i na to, aby klukům něco dal i lidsky. Názorově na život, na svět, aby vyzráli a chovali se v určitých normách. Když se to daří, mám to rád.

Tehdy se hodně mluvilo i o vašem vztahu a sporech s Milanem Barošem. Prozradíte dnes něco víc?

K této otázce se nebudu vyjadřovat. Dnes je vše v pohodovém stavu, když se s Milanem potkáme, podáme si ruce, usmějeme se na sebe. Milan měl v té době limitující zranění a možná to přispělo k tomu, že kolem všeho šly nějaké řeči, že je problém. Možná si jednou sednu a napíšu k tomu nějaké své memoáry. Nejen o fotbale, ale i o životě, kde by se to dalo rozebrat víc, proč k tomu došlo a nedošlo. Teď ale ne. Asi to chtělo víc pochopení z mé i Milanovy strany. Rozhodně to ale nebylo ve stavu, že bychom byli ve válce a drželi se pod krkem. (usmívá se) Platila ale jedna věc.

Jaká?

Když jsme se domlouvali na sestavě, řekl jsem mu, že s ním mám takový a takový plán. A on vždy odpovídal. „Trenére, vše je to na vás, vy rozhodujete o sestavě i o mém využití“.

Kapitán Baníku Ostrava Milan Baroš takhle slavil s trenérem Bohumilem Páníkem páteční cenné vítězství 2:1 ve Zlíně.Zdroj: Petr Kotala

Jak těžké nebo lehké je mít takovou osobnost v šatně?

Já měl výhodu, že jsem ho jako mladého před lety zažil u mužstva, když jsem byl asistent Vernera Ličky. A přivedli jsme ho do áčka. To, že se mluví, jak nám to někdo přikázal, jsou jen lži.

Narážíte na slova tehdejšího majitele Aloise Hadamczika?

(pousměje se) Ať si to každý rozebere sám. Spousta toho byla v novinách, spousta z toho jsou ale o Barošovi nepravdy. Ale ti, kteří jsme byli přímo u toho, víme své. Většinou hráči z dorostu šli do juniorky, která byla expresní přípravou pro A-tým. Hráči trénovali čtyřikrát týdně dvoufázově a výsledek utkání nebyl důležitý. Cílem bylo vychovat hráče pro áčko. Takto prošli hráči jako Marcel Lička, Ruman, Sionko a další. Když pak přišli, nemířili na střídačku, ale rovnou do základu, hráli pravidelně a stali se tahouny.

U Milana Baroše to bylo jinak?

Byl snad jediný, kdo juniorku přeskočil, vytáhli jsme ho z dorostu a hned zapadl. Ale ač byl skvělý střelec, v dorostenecké lize střílel góly jak na běžícím pásu, po posunu do áčka mu delší čas trvalo, než je dával i tam. V zápase i na tréninku. Ale zpět k otázce.

Povídejte…

Každý hráč je jiný. Je to o lidech, nikoli o věku. Často máte problémy i s mladým hráčem, který je talent, posunete ho, dostane smlouvu. Najednou má peníze, kolem sebe holky. Prostě jak já říkám: nagelovaná hlava, brýle ve vlasech a auto. Jenže ho máte problém dostat zpátky hlavou na hřiště. Naproti tomu starší hráč už má něco za sebou, ví, má svůj režim, a když ho máte v mužstvu, musí si uvědomit, že ti mladí ho detailně sledují. Co jí, co dělá, jak se připravuje, jak se chová. Pak pro toho kluka musí být závazek být vzorem. To je nejdůležitější. A Milan tím vzorem byl, a když jsme byli spolu, vše jsme si vyříkali.

Bude vám pětašedesát. Jak dlouho ještě chcete trénovat?

Jsem člověk, který dá na intuici, signály, které dává tělo i lidé kolem. Mě trénování naplňuje, motivuje, a hlavně když jsem s mladými, žiji jejich život. V autobuse se dívám na jejich filmy, poslouchám jejich muziku, bavím se s nimi jejich jazykem, posouvám se i v informačních technologiích. To mě udržuje mladým. Nezakrňuji. Proto mi mé roky nic neříkají a pořád koukám dopředu. Kdyby mě nebolelo pravé koleno, tak jsem na tom fantasticky. Už to ale není na bágo, spíše jen kolo a tenis. Každopádně konec neplánuji. Spíše vždy říkám: „Není nic krásnějšího, než mít zelený trávník pod nohami, modrou oblohu nad hlavou a ještě vás za to platí.“