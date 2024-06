Se startem nového týdne se po pár týdnech ticha rozjedou většině fotbalových klubů ve FORTUNA:LIZE přípravy na novou sezonu. Možná ve stínu začínajícího mistrovství Evropy, nicméně fanoušci jsou v očekáváních. Zejména pak v Ostravě, kde Baník i veřejnost zajímající se o dění v klubu čeká po letech léto obohacené o evropské poháry. S tím souvisí i potřeba pohybu v kádru, potažmo realizačním týmu.

Oslavy fotbalistů Baníku Ostrava s fanoušky na hřišti (26. května 2024) | Video: Petr Kotala

Oslavy čtvrtého místa už utichly, již za pár dní se fotbalisté Baníku Ostrava vrhnou zpět do práce. Nejprve v pondělí a úterý absolvuje tým Pavla Hapala kondiční testy, ve středu pak dojde na první trénink na Bazalech. Je však otázkou, jaké složení bude realizační tým mít, jelikož původně uvažovaný asistent Josef Dvorník, jenž měl nahradit Jiřího Nečka, se podle informací Deníku rozhodl pokračovat ve své práci u B-týmu, který na jaře dovedl po 56 letech k postupu do druhé nejvyšší soutěže.

K titulu kousek a trenér roku. Lička o sezoně v Dynamu Moskva. Co říká na Baník?

„Jednání probíhala, koneckonců se to už venku objevilo, takže neříkám nic nového. Zatím je to v takovém, řekl bych, neutrálním stavu,“ řekl Deníku někdejší obránce a mistr s Baníkem z roku 2004 v sobotu. „Samozřejmě se dívám i na výzvu směrem nahoru. Ovšem tak, aby to dávalo smysl mně, týmu i Baníku. Určité okolní atributy tam musí být, a pokud se nesejdou, tak to prostě není. Pokud se sejdou, tak já budu velice rád pracovat v prvním týmu Baník Ostrava,“ dodal. Nyní by mělo být rozhodnuto.

Je také otázkou, jak by to ovlivnilo budoucnost Tomáše Hejduška. Současný kouč Třince měl být náhradou Dvorníka u B-týmu. „Momentálně o tomto nechci spekulovat. A už vůbec ne teď po zápase. V Třinci mám ještě smlouvu na rok, je to na dohodě klubů,“ prohlásil o víkendu Hejdušek.

„Odpovím takhle: Kdo by do Baníku nechtěl? Sparta, Slavia, Plzeň, Baník, řekněte mi jediného trenéra, který by to odmítl. To je má odpověď,“ doplnil kouč, který loni dovedl do ligy Karvinou.

Dorost Baníku mistrem. Kouč Holiš o práci, bráchovi i protekci: Mluvím na hřišti

Trenér rezervy Baníku Ostrava Josef Dvorník.Zdroj: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

Zároveň klub jedná o posílení kádru. První posilou by již brzy podle informací Deníku mohl být Daniel Holzer, o jehož jménu se po sezoně čile spekulovalo. Dosavadnímu obránci či záložníkovi Slovácka končí 30. června v Uherském Hradišti kontrakt, a i když vedení tamního klubu avizovalo, že se bude snažit domluvit na novém, zdá se, že zanedlouho devětadvacetiletý odchovanec Baníku se domluví v Ostravě. Vrátil by se tak již podruhé.

Mateřský klub Holzer opustil v roce 2016 po sestupu do druhé ligy, když zamířil do Sparty a poté hostoval ve Zlíně. Následně v letech 2018 až 2021 působil znovu v Baníku, než se poté bývalý mládežnický reprezentant vydal do Uherského Hradiště. Ve Slovácku zažil pod Martinem Svědíkem vítězství v MOL Cupu, dvě čtvrtá místa a účast v evropských pohárech.

Trenérská rošáda v Baníku? Povýšení úspěšného kouče k Hapalovi i možný návrat

Přípravu by ve stávajícím působišti mohl začít i Brazilec Ewerton, jemuž do konce června stále běží hostování. Baník sice neuplatní opci na to, aby se hostování změnilo v přestup (klauzule zhruba milion eur – asi 25 milionů korun), majitel Václav Brabec se však snaží vyjednat nižší sumu. Čtvrtý celek uplynulého ročníku nevzdává snahu ani o zisk Michala Hlavatého, o něhož se přetahuje s Libercem. Slovan má však v rukou trumf v podobě trenéra Radoslava Kováče, s nímž by patrně Hlavatý rád dál spolupracoval.

Zároveň je pravděpodobné, že se do klubu nevrátí Jiří Fleišman. Na podzim čtyřicetiletému obránci končí v Ostravě smlouva. „Poslední zpráva, kterou mám, je, že bude chtít zůstat v Karviné,“ řekl nedávno pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Baník začne přípravu příští týden. Ve středu je na programu los 2. předkola Evropské konferenční ligy, do níž vstoupí na přelomu července a srpna. První přípravný zápas mužstvo Pavla Hapala odehraje poté v neděli v Líšni.