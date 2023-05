/FOTOGALERIE/ Ani on letité prokletí jablonecké Střelnice neprolomil. Pavel Hapal dovedl v nedělní druhém nadstavbovém kole FORTUNA:LIGY fotbalisty ostravského Baníku na severu Čech k remíze 1:1, kterou po pauze zařídil vyrovnáním Brazilec Cadu. „Málo šancí, holt se bojovalo o body,“ řekl kouč po zisku bodu, který jeho mužstvo přiblížil definitivě záchrany v nejvyšší soutěži.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Brnu (6. května 2023). | Video: David Hekele

„Bylo to bojovné utkání. Vstoupili jsme do něj velice dobře, bohužel v první půli jsme si nedokázali vypracovat stoprocentní gólovou šanci. Vázla nám kombinace ve středu hřiště a ani z krajů jsme se tam nedokázali dostat. Jablonec velice slušně bránil,“ ocenil soupeře trenér Baníku Pavel Hapal.

Bitri o Baníku, Ostravě i hře: Skluzy ke mně patří. Gól Olomouci? Druhé narození

Litoval penalty, kterou nešťastným faulem způsobil brankář Jiří Letáček. „Letymu vypadla střela z rukou, hlavně trenéři brankářů se na to podívají. Já bych mu ten faul nevyčítal,“ hodnotil svým okem Hapal a byl rád na reakci týmu po obrátce.

„Mužstvo v druhé půli zabralo, už to bylo z naší strany lepší. Něco jsme si už vytvořili, dokázali jsme vyrovnat a měli jsme i docela dost dalších nebezpečných centrů. Tijani pak zahodil stoprocentní šanci,“ vzpomněl na největší příležitost po nahrávce kreativního a aktivního Plavšiče. „Ale remíza je to asi zasloužená. Bylo méně šancí, holt bojovalo se o body,“ dodal Pavel Hapal.

Tijaniho začátky v Baníku: Míč za obranu, útěk a gól, líčí West. Kdo ho přivedl?

Podobně mluvil také jeho protějšek David Horejš. „V době penalty jsme byli lepší, než Baník, po změně stran to bylo zase naopak. My měli problém především v krajních prostorech,“ přiznal. „Dostali jsme lacinou branku. Poté už byl zápas opatrný, bez vyložené šance na obou stranách. Bod je to asi spravedlivý,“ věděl Horejš.