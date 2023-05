/ROZHOVOR/ Dvanáctá příčka, navýšení odstupu na pozice znamenající baráž, nebo dokonce přímý sestup. To je to hlavní, co si odváží fotbalisté Baníku Ostrava, kteří vyhráli 4:1 v Olomouci. Trenér Pavel Hapal však nadšení krotil. „Pořád hrajeme o holý život,“ prohlásil kouč, který se nemohl vyhnout tématu okolo hrdiny Muhameda Tijaniho. „Za svou práci si to zasloužil, ale odměněno bylo celé mužstvo,“ měl jasno Pavel Hapal.

Jak jste viděl uplynulých devadesát minut?

Samozřejmě jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou, myslím, že se hrál krásný zápas s nádhernou kulisou. Baníkovští fanoušci udělali parádní atmosféru, ani jsem nečekal, že tribuna bude takhle zaplněná. Bylo to krásné. Zápas měl kvalitu, od soupeře i od nás, my byli ale neskutečně produktivní, což se nám v minulých zápasech nedařilo. Proto jsem spokojený. Pro nás ale nic nekončí, body jsme potřebovali asi více, než Sigma, a to vítězství je pro nás cenné. Pořád ovšem hrajeme o holý život.

Pět střel, čtyři góly. Co se stalo, že to tak šlo?

Nevím přesně statistiku. Měli jsme ještě jednu šanci, kde byl ofsajd, ale to jsme dali další gól. Holt někdy to tak je, někdy to tak v utkání vyplyne, že jste přesnější, kvalitnější a důraznější v zakončení. Tijanimu to vyšlo, dal tři góly, klobouk dolů, ale za svou práci si to zasloužil. Tím bylo odměněno i celé mužstvo, které dobře pracovalo.

Kdyby mu to šlo takhle častěji, tak máte jiné starosti…

Já to pořád opakuji. Máme tam i Almásiho, který čeká na svou šanci a možná to nese těžce, což se mu nedivím, ale Tiji má formu a využíváme jeho. Bylo mu vyčítáno, že nedává góly, to je jasné, každý to od útočníka chce, ale on se neskutečně spravil za poslední měsíc a půl po fyzické a běžecké stránce. Dnes je úplně jinde než byl třeba v Pardubicích.

Výborně hrál i Srdjan Plavšič, že?

My to říkáme poslední měsíc. Má vynikající formu, trochu se vrací k tomu, co předváděl na podzim, za což jsme rádi. Je to rozdílový hráč. Všichni se na něj chystají, on ale ukazuje svou kvalitu. Hrál výborně, ve finální fázi je rozdílový, ale jinak to na hřišti odmakali a odjezdili všichni. Jako v těch předchozích šesti utkáních, v nichž jsme se zvedli. A to i když jsme výsledek v Mladé Boleslavi, nebo se Slavií neměli. O to víc nás mrzí, že jsme sezonu mohli dohrát víc v klidu, protože nám do prostřední skupiny chyběl bod. Já ale věřím, že Baník bude v příštích sezonách úplně jinde.

Kde nejvíce litujete ztráty bodu?

Určitě jsme měli bodovat v Boleslavi, tam jsme byli jasně lepší, ale domácí dobře bránili a uhráli to na 1:0. A těch zápasů byla spousta. Ale víte, jak to je. Nikdo nekouká až tak dopředu, nikdo neví, že zrovna tento bod vám bude chybět, nebo přebývat. Je to zklamání, ale dnes jsme my i Sigma hráli dobrý zápas. Myslím, že lidé se bavili a máme tři důležité body. Věřím, že jsme na dobré cestě, zkvalitnili jsme defenzivu, soupeři nemají tolik šancí a neděláme hloupé chyby.

S Olomoucí se zdálo, že stoperská dvojice Bitri – Lischka dobře fungovala ve spolupráci s defenzivním záložníkem Kaločem. Nepustila nebezpečného Chytila téměř do hry. Co říkáte?

My jsme se na to chystali, trochu překvapili, že nás napadali ve dvojici se Zifčákem. To jsme neočekávali. Mysleli jsme, že budeme mít na rozehrávku víc času. Zvolili jsme jednoduchou hru nahoru, kde Tijani uhrál spoustu míčů a pak Plavša náběhy za obranu byl nebezpečný. To bylo důležité. Na Chytila jsme se připravovali, víme, jaký je, ale až na maličkosti jsme neudělali chybu.

Co byste ještě vypíchl, kromě produktivity, že dnes bylo zásadní k úspěchu?

Klíčoví byli fanoušci. To nás hnalo dopředu, úžasná atmosféra, a nakonec nás dotlačili ke kvalitě. Pak je to i o hráčích. Někdy vás ten centr mine o deset centimetrů a gól nedáte, jindy zase přesně na hlavu, jako dnes u prvního gólu.

Jste trochu klidnější po tomto kole, kdy jste vyhráli a soupeři pod vámi ztráceli?

Nejsem klidný…

Ale klidnější možná ano…

Ani to ne. Ani klidnější. (usmívá se) Jsem pořád na špičkách, protože polevit ve fotbale nejde. Jednou vám dá, podruhé vezme, a jestli něco podceníme, tak to by byla velká chyba. A do toho budeme tlačit i hráče.

Nadstavbu začínáte v sobotu doma se Zbrojovkou Brno, s níž Baník v sezoně dvakrát prohrál 1:2. Nyní máte na ni náskok tří bodů. To může být zásadní bitva, co myslíte?

Každý nadcházející zápas bude pro nás klíčový, pokud už nebude úplně jasno. Nechceme být poslední, ani hrát baráž. Tak jako ostatní. K tomu můžeme přispět tím, že budeme hrát kvalitně, a vyhrávat.

Řekl jste, že si přejete, aby příští sezony byly lepší. Vy jste u týmu dvě třetiny ročníku, tak co udělat, aby příští byl aspoň klidnější?

Na analýzu je ještě brzy, počkáme, až skončí sezona, byť myšlenku máme. Možná byla chyba, že jsme nečekali, že mužstvo může takhle zareagovat po dvou třech neúspěšných výsledcích. To byl klíč v dalších slabších zápasech. Ale je to sto a jedna, když vidíte, jak mužstvo pracuje dnes, a jak pracovalo před dvěma měsíci. Je to k zamyšlení.

Na utkání chyběl VAR, jak na to nahlížíte?

Co na to mám říct? Asi nejsou peníze, možná ani obsluha, když vezmu, kolik musí být u toho rozhodčích. Nevím. To není otázka na mě. Samozřejmě, pokud chceme regulérnost soutěže, měl by být všude. Rozumím tomu tak, že byly vytipovány zápasy, kde nejde o tolik. Jinde VAR byl.

Poslední věc. Ze sestavy vypadl Karel Pojezný. Nebojíte se, i když ohlížet se na to asi nemůžete, že bude díky tomu chybět na mistrovství Evropy jednadvacítek?

Takhle nepřemýšlíme. Udělali jsme nějaké rozhodnutí, a víte, jak to je? Lišák (Lischka) se nám před Spartou náhle zranil, nemohl nastoupit, a Karel má svou kvalitu. Nebojím se toho. Velice dobrý hráč, má konstruktivitu, bohužel udělal některé chyby, které jsme s ním probrali a takhle jsme se rozhodli. Asi to teď tak budeme držet. Ale uvidíme, co nastane.