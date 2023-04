/PŘÍMO Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ/ Závěrečný hvizd a obrovská úleva. Tak by se v jedné větě dalo mluvit o emocích, které byly patrné z Pavla Hapala. Trenér Baníku Ostrava čekal se svým týmem sedm zápasů na ligové vítězství, překvapivě se ho dočkal po trefě stopera Enea Bitriho v poměru 1:0 na těžké půdě Slovácka. „S výsledkem je samozřejmě spokojenost. Myslím, že můžu mluvit nejen za kabinu, ale i za fanoušky, majitele i sportovní vedení, protože jsme na něj dlouho čekali a potřebovali jsme ho,“ oodechl si zkušený kouč.

Pochod fanoušků Baníku Uherským Hradištěm (8. dubna 2023). | Video: David Hekele

Ani tentokrát ovšem nebyl soupeř bez šancí, zároveň ale i hosté měli dost příležitostí, aby rozhodl dřív. „V minulých zápasech jsme dělali hodně chyb, nedávali góly, dneska jsme mohli rozhodnout dřív. Každopádně jsme nic nevyhráli. Je to jedno utkání, a to nic neznamená,“ zůstal nohami na zemi Pavel Hapal.

Jak hodnotíte zápas?

Slovácko je kvalitní soupeř, ale věděli jsme, že má nabitý program, protože ve středu hráli v Jablonci. To je určitě stálo hodně sil. Proto jsme chtěli hrát hodně fyzicky, zejména v první půli se dost pohybovat, běhat. A pokud neuděláme chybu, nebo soupeř se neprosadí, tak jsme schopní to zlomit. To se podařilo ze standardky, ze kterých jsme byli nebezpeční. Mrzí mě, že jsme to nerozlouskli dřív, protože Plavša (Plavšič) měl tutovku. Almási mu to výborně nachystal, nevím, proč to přebíral, mohl to zkusit zakončit z jedné. Závěr by byl klidnější.

A s výkonem spokojenost také?

Ano, hráči se rvali o každý centimetr plochy. Byly tam chyby, zejména v první půli jsme kazili jednoduché míče, nebyli jsme přesní v kombinaci, což jsme přitom, potřebovali, abychom soupeře unavili. To se nám nedařilo, měli jsme hloupé ztráty, ale jinak celé mužstvo bylo v defenzivě zodpovědné a soupeř moc šancí neměl.

Jak ve vás ale hrklo po nedorozumění brankáře Letáčka a Šehiče a při následující standardní situaci v závěru?

Nevím, jak to kluci řešili. Lety chtěl vyběhnout, odehrát to z jedné, ale vběhl do toho Šeha, navíc balon vůbec netrefil. Nechal ho tam ležet. No, hrklo ve mně. (pousměje se) Já myslím, že ve mně hrkalo ve vícero případech, ale ztratit zápas v 94. minutě by byla veliká škoda.

Velmi dobře hrál Muhamed Tijani, co myslíte?

V kabině říkám pořád, že je neskutečně pracovitý. Máme dva výborné útočníky, tím druhým je Almási, se kterým neustále pracujeme. Kvalitní hráč, který pracuje, aby se zlepšil běžecky i fyzicky. A Tijani vždycky odvádí takovou práci, bohužel mu chybí klid v koncovce, protože není odměněný vstřelenou brankou.

Kromě gólu hrál dobře i Eneo Bitri, který byl rovněž kritizován. To je asi důležité, že?

Vy jako média spoustu věcí nevíte, protože i on měl své zdravotní potíže. Přišel z rozehrané soutěže, pak mu nefungovalo zdraví, vypadl z tréninku, teď se svalovým problémem byl doma, a rovněž vypadl. Pak je to těžké, když vám vypadávají hráči ze zadních řad a lepíte to, jak se dá. Myslím, že předvedl výborný výkon, všechno odhlavičkoval, odtrkal a neudělal snad jedinou chybu. Jsem spokojený.

V minulých kolech se dařilo týmům pod vámi. Je tohle vítězství lehkým uklidněním?

Není to žádné uklidnění. Čeká nás tvrdá práce, víme, že program máme těžký, protože hrajeme se soupeři nahoře. Ale v lize může porazit každý každého, byť odskočení jsou Sparta se Slavií.

Když jste přijížděli autobusem ke stadionu, tak jste míjeli pochod fanoušků. Jaké to bylo? Nabudilo to tým?

Myslím, že jsem už nemusel nic říkat. Při odchodu z autobusu to bylo cítit. Fanoušci byli opět skvělí, jako vždy, musím jim poděkovat, a tentokrát jsme jim udělali i radost vítězstvím.