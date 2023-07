Kdo už ale do dění na Bazalech zřejmě nezasáhnou, jsou útočník Daniel Smékal a stoper Jaroslav Svozil. Zejména zkušenému obránci klub umožnil odejít. „Komunikuje se dvěma kluby,“ uvedl Hapal. Podle informací Deníku by mělo jít o Karvinou a Zbrojovku Brno.

Jak tedy nedělní zápas proti Farulu Constanta hodnotíte?

Chtěli jsme to odehrát zodpovědně, i když jsme něco změnili a některým hráčům dali větší minutáž. Přístup byl velice dobrý, předvedli jsme výborné akce, a nakonec jsme zvítězili velkým rozdílem, což jsme proti rumunskému mistrovi nečekali, ale jsme s výkonem i výsledkem spokojeni.

Překvapil vás výsledek vzhledem k tomu, že rumunský celek má jen více než týden do začátku sezony?

Mluvil jsem s trenérem, který mi řekl, že hráčů tady mají víc, hráli ještě zápas večer, ale že použije vše. Hodně to prostřídal, beru to i tak, že jsme v určité fázi přípravy, takže to nechci přeceňovat, ani podceňovat.

Poprvé nastoupili brankář Jakub Markovič a obránce Patrick Kpozo. Jak jste jejich výkony viděl?

Fajn. Nebylo moc času, takže jsme je chtěli zapojit co nejdříve do zápasů. Ani jeden nezklamal. Naopak Markys tam měl jeden těžký zákrok, Kpozo to odjezdil velice dobře na lajně. Na to, že šlo o jeho první zápas, kluky nezná, tak spokojenost.

Sice občas zkazil, ale nebál se znovu se nabídnout a hrát…

Je výborně běžecky vybavený. Tuhle podporu do ofenzivy jsme potřebovali. Navíc kvalitně brání, je rychlý, důrazný, takže bude pro nás pomoc.

David Fadairo.Zdroj: FC Baník Ostrava

Ačkoli před ním v záloze hrál Ewerton, tak ten mu spíše otvíral stranu k průnikům, zatímco Brazilec se stahoval do středu hřiště. To byl záměr?

Ano, byl. Takhle jsme si to vykomunikovali, protože už v sobotu na tréninku jsme měli nácviky a věděli jsme, že lajnu potřebuje volnější. Proto Ewerton odskakoval hodně doprostřed a otvíral mu kraj.

V prvním poločase jste v přípravě poprvé hráli na čtyři obránce, pak jste se vrátili ke trojici…

Budeme vycházet z toho, co bude k danému utkání potřeba. Chtěli jsme ze čtyř obránců přejít do tří střídáním, aby to hráči měli zažité, že se v průběhu utkání tato změna může stát a je možné měnit systémy.

Jak se vám líbila útočníka spolupráce Almási – Tanko?

No, už jsme si to vyzkoušeli s Myjavou. Vypadá to velice slušně, protože Almási udělá hodně práce ve vzduchu, v soubojích, a Tanko je velice nebezpečný svým pohybem a rychlostí.

Patříte mezi klidnější trenéry, váš nedělní kolega Gheorghe Hagi – bývalý legendární útočník – byl úplný opak. Jak jste ho při utkání vnímal?

Já jsem ho už viděl koučovat několik takových zápasů a myslím si, že se chová pořád stejně. Samozřejmě, pokud mluví rumunsky, tak mu člověk nerozumí, ale je energický. Velice. Mužstvo je mladé, podle zápisu nastoupily dokonce dva ročníky 2007. Měl jsem možnost se s ním před zápasem bavit a říkal, že jsou to produkty jejich akademie. Má to takhle nastavené, snaží se být energický a vše vysvětluje hráčům po svém.

Vy jste někdy proti sobě hráli?

Hráli. Já mu to připomínal, protože on těch velkých zápasů odehrál hodně. Pamatuji si, jak nastoupil v Olomouci za Real Madrid. To bylo v roce 1990, nebo 1991. On si na to vzpomněl, věděl, že Real postoupil, i když to u nás neměl jednoduché.

A přímo na hřišti jste se v soubojích potkali?

Možná ano, ale už si nevybavím, jestli kopl on mě, nebo já jeho. (usmívá se) V Olomouci určitě, nevím, jestli hrál odvetu v Madridu. A pak jsme se potkali ještě v přípravném utkání.

Abdullahi Tanko.Zdroj: FC Baník Ostrava

Pojďme ještě k vašemu týmu. Do Opalenice jste nevzali stopera Jaroslava Svozila. Proč?

My jsme se spolu bavili a viděli jsme, že by měl menší vytížení, tak jsme se domluvili, že mu umožníme hostování, nebo přestup. Ale nevím, v jaké fázi to teď je. Nyní by měl komunikovat se dvěma kluby (podle informací Deníku by mělo jít o Karvinou a Zbrojovku Brno). Bude se rozhodovat, kam odejde.

Asi nelze pochybovat, že jste českému výběru fandil na Euru jednadvacítek. Jako trenér Baníku jste ale rád, že v týmu už máte gólmana Jakuba Markoviče a brzy se přidají i nyní nemocní obránce Karel Pojezný a záložník Filip Kaloč?

(pousměje se) Je to pro nás určitě pomoc, i když jsem určitě chtěl, aby se jednadvacítka dostala dál. Zvlášť když ji trénuje můj kamarád. Bohužel se to nepovedlo, byť pro nás je to lepší, že ty hráče máme dřív, i když Kaloč s Pojezným mají zdravotní problémy. Ale věřím, že se k nám zanedlouho připojí.

Jak přistoupíte ke středečnímu zápasu s Cracovií Krakow? Podobně, jako v neděli, tedy že nastoupí v podstatě dvě jedenáctky?

Obměníme to, asi dáme od začátku minutáž jiným hráčům, kteří ji teď tolik neměli. Abychom to víc rozdělili. Nejpodstatnější ale je, abychom byli všichni zdraví.

Jak jste spokojen s podmínkami soustředění?

Já myslím, že výborné. Takové, jaké jsme chtěli. Důležité je pro nás hřiště, posilovna a soupeři. To byl princip. I strava dobrá. Vše, co potřebujeme, tady máme.