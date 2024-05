/ROZHOVOR/ Kvůli hrozbě čtvrtých či osmých žlutých karet výrazně obměnil sestavu, nejen kvůli toho nenasadil několik opor (Kpozo, Boula, Buchta, Rigo, Letáček), na Slavii to však fungovalo jen poločas. Pak se trenér Pavel Hapal musel dívat, jak fotbalový Baník Ostrava dostává v pražském Edenu gól za gólem. Konečný debakl 0:5 je hrozivý, ostudný, byť skóre značně poznamenala červená karta pro Abdullahiho Tanka z 52. minuty. „Tenhle zápas rozhodovaly určitě tři situace,“ řekl novinářům kouč Slezanů.

Na mysli měl šanci Matúše Rusnáka ze 43. minuty, která mohla skóre vyrovnat na 1:1, pak nekoncentrovanost týmu při vstupu do druhé půle a zvýšení na 2:0 tečí Mojmíra Chytila, potažmo zmíněné vyloučení Tanka. „Ta to rozhodla, protože Slavie pak už dominovala. I když jsme se snažili s tím něco udělat, bylo to nad naše síly. Gratuluji Slavii k vítězství, my se z toho musíme poučit a nachystat se na domácí zápas,“ hodnotil Pavel Hapal.

Abdullahi Tanko je podruhé v sezoně vyloučen, opět se Slavií. Jste na něj naštvaný?

Já nevím, ještě jsem tu situaci neviděl, vy asi ano, jestli to bylo na červenou. Myslím, že Holeše dostupoval, přišlápl ho a k tomu si zvrtl kotník. Nadšený z toho nejsem, protože jsme ho potřebovali do dalších zápasů, ale teď nám na minimálně jeden, nebo dva, vypadne. Jo, naštvaný jsem, ale nevím, jestli to byl úmysl, nebo jen shoda okolností. Červená karta však udělena byla.

Jak vůbec hodnotíte jeho formu v jarní části, kterou kvůli předchozímu vyloučení začínal později? Asi není podle vašich představ, že?

Myslím si, že nemá formu, jakou bychom si představovali. Ani rychlostně na tom není tak dobře, ale pořád umí být pro obranu soupeře nebezpečný. Dneska nic neměl, až na jednu situaci, kdy tam šel do skluzu. Kdyby tam u té situace byl dřív, možná došlo naopak k červené kartě u soupeře. Ale to se nestalo, určitě neodehrál nijak excelentní zápas, spíš spíš průměrný.

Slavia hrozila celý zápas z vaší levé strany. Čím si to vysvětlujete? Jste tam spokojen s vaší hru?

Teď nevím, musím se na to znovu podívat. Já si právě myslím, že v úvodu utkání byli nebezpeční právě po jejich levé straně a po naší pravé, kdy nás tam přečíslovali, byli tam vždy ve větším počtu lidí. Než jsme na to zareagovali, tak nám to trvalo. Já bych teď nehodnotil, jestli levá strana hrála hůř nebo lépe. Samozřejmě, udělali jsme chyby v defenzivní činnosti a jak jsem řekl, červená karta už to potom zlomila na stranu soupeře. Vstřelil nám pět branek, což nás mrzí, ale je třeba na to rychle zapomenout a nachystat se na další zápas.

Problémy vám dělal Ivan Schranz a jeho pohyb, viďte?

Ivana dobře znám ještě ze slovenské reprezentace a vím, že je to velice pohyblivý hráč. Ale to není jenom on. Myslím si, že celá Slavia má velice pohyblivé hráče. Trošku nám to dělalo problémy na levé straně. Nemyslím si, že by to bylo jen u Šehyho (Šehiče), nebo Karla Pojezného, spíše šlo o komplexní věc. Druhý gól byl takový smolný, pak červená karta… Ještě jsme se snažili to tlačit dopředu, jednu situaci jsme tam měli. Myslím, že Šudák měl stoprocentní šanci, přál bych mu, aby gól dal. Jsem velice spokojený se Samem Grygarem, který odehrál slušné utkání na to, že to byl jeho první ligový start od začátku. Jsou tam i pozitiva, ale samozřejmě pět gólů je hodně. Věřím, že příště to bude úplně něco jiného.

A nezařadil jste Kpoza, Buchtu, nebo Boulu, kteří jsou ohrožení žlutými kartami. To byl záměr?

Každopádně. Pokud jsem navíc viděl dneska udělování karet pro nás, tak pokud by hrál Jirka Bula, na devadesát devět procent by ji také dostal, protože hraje agresivně, důrazně a to jsme riskovat nechtěli. Proto jsme se rozhodli pro tuhle sestavu. Samozřejmě je to na mých bedrech, moje rozhodnutí, ale tak jsme k tomu přistoupili a jsem rád, že kromě Tanka budeme mít pro příští zápas všechny hráče k dispozici. Bude pro nás i Mladou Boleslav důležitý, tak se na to potřebujeme nachystat.

Dostáváte v poslední době hrozně moc branek. Nemáte z toho těžkou hlavu?

Hráli jsme dlouho ve čtyřce, teď poněkolikáté s trojkou, a jsme nějací chatrní. Asi to potřebuje víc důrazu, agresivity, ale nemyslím si, že to je jen u defenzivních hráčů. Ale nemluvím ani o té trojici Blažek, Lischka, Pojezný, do spousty situací pouštíme hráče ze středu pole nebo z krajů. Nejsme v tom momentálně silní, ale to může jeden zápas celé změnit. Potřebovali bychom konečně odehrát nějaký zápas s nulou.

Ladislav Takács nastoupil po hrozně dlouhé době. Můžete přiblížit, v jaké je kondici a přiblížit jeho příběh?

Ještě není v topu, ale už se to blíží. Po operaci, kterou prodělal i těch návratech, jsem rád, že jsem mu mohl nějaké minuty dát. I on sám byl rád, protože se cítí být plnohodnotně v procesu. Když si vzpomenu ještě měsíc zpět, tak vždy odtrénoval týden, nebo dva dny, pak zase z toho na dva tři dny vypadl a zase se vracel. Ta operace byla vážná, takže já jsem rád. I za něj, že se nadechl a byl na ligovém trávníku.