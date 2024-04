/ROZHOVOR/ Výhra by znamenala jistotu umístění v elitní šestce, k tomu ještě větší upevnění čtvrté příčky. To druhé se povedlo jen částečně, na to první si ještě musí počkat. Pavel Hapal, trenér fotbalistů Baníku Ostrava, věděl, že domácí remíza 2:2 s Karvinou v duelu 28. kola FORTUNA:LIGY je málo. Zvlášť když ani herně to ze strany Slezanů nebylo ideální. „Hráli jsme pomalu, dlouho nám vše trvalo,“ přiznal Hapal.

Atmosféra před derby Baník Ostrava - Karviná. | Video: David Hekele

Jak zápas hodnotíte?

Dneska zklamání, samozřejmě z výsledku, Nicméně paradoxně jsme získali bod na mužstva, která jsou za námi, ale mohli jsme s jistotou skočit do šestky. Zápas byl pro nás velice těžký, Karviná hrála důrazně, obětavě, v čemž nás trošku předčila, ale hlavně jsme byli absolutně nepřesní v kombinací. Hrozně dlouho nám to trvalo. Myslím si, že tam bylo několik slabších výkonů, což jsme nečekali. Nicméně je třeba na to zapomenout a nachystat se na další dvě utkání. Remíza mě mrzí, dvakrát jsme vedli, proto bychom měli zápas dovést do vítězného konce. Karviná si ale remízu zasloužila.

Zejména za druhý poločas…

Byli jsme moc nepřesní, vůbec si nevybavuji, že bychom kromě penalty měli nějakou gólovku. Bylo tam pár centrů, ale dopředu to bylo dneska málo.

Co říkáte na gól Ewertona?

V týdnu při přípravě jsme se o tom bavili, hráčům jsme říkali, že že pokud ta možnost bude, tak to mají vyzkoušet. Věděli jsme, že brankář Karviné bývá hodně venku, protože nohama hraje výborně. Možná si na to vzpomněl, nevím, ještě jsme se o tom nebavili, ale vzal to na sebe, krásně to trefil, takže nádherný gól.

Nemrzí vás zejména gól na 2:2, kdy jste nechali soupeře kombinovat v blízkosti vlastní branky, z vaší strany chyběl asi důraz. Jak jste tu situaci viděl?

V první řadě bych řekl, že to byla krásná akce. Hráli to na jeden dotek, třikrát nebo čtyřikrát, my u toho byli vždy pozdě. Nevím, jestli při hráči, který zakončoval, neměl být Rusky (Rusnák) blíž. Moc zalézal do pozice krajního obránce, jinak by možná střelu zablokoval. Neviděl jsem, jestli to Jirka Letáček nemohl chytit. Určitě tam byl nedůraz, ale akci Karviné bych vyzdvihl.

Překvapilo vás, jak byla Karviná fotbalová a chtěla hrát?

Překvapila mě hlavně svým důrazem, agresivitou a silou na míči. Oni ale ani předchozí zápasy nehráli špatně. Třeba jim to nevyšlo výsledkově, ale dneska tady bod urvali. Pořád si však myslím, že jsme byli nepřesní v zakládání útoků a v kombinaci. Hráli jsme pomalu, dlouho nám vše trvalo. Ve spoustě situací nám díky tomu mohla Karviná vzít míč. První dotek, druhý dotek, než jsme se podívali… A už byl souboj. Tam jsme potřebovali hrát rychleji.

Udělal jste jednu změnu v sestavě, kdy místo Patricka Kpoza nastoupil Matúš Rusnák…

Tam jsme se vrátili k zápasu s Teplicemi, navíc Patrick má tři žlutý karty. To je asi k tomu vše, bylo to z taktických důvodů. Pak do utkání vešel, chtěli jsme to oživit, což se povedlo.

Jak berete tohle kolo, kdy jste sice navýšili svůj náskok na pátou Mladou Boleslav i další, ale asi byste si představoval proti Karviné doma víc, než bod?

Každá remíza nebo porážka doma je ztrátou. Mužstvo vědělo, že potřebujeme vyhrát, abychom jistě byli v šestce. Možná to hrálo roli. Nepodařilo se, uhráli jsme bod, ale neprohráli jsme. Každopádně doma chceme vyhrávat, děláme pro to maximum, ale fotbal je takový. Liga je neskutečně vyrovnaná, soupeři jsou kvalitní, silní, a jak jsem řekl, dneska jsme byli pomalí, v kombinací nepřesní. Prakticky nic jsme si nevypracovali.