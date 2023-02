Já se na fanoušky vůbec nezlobím, protože chtějí vidět Baník vítězit, ale my prohráváme. Proto je to logické. Za sebe – a věřím, že i za mužstvo – můžu slíbit, že se oklepeme, postavíme na nohy a uděláme vše, abychom v následujícím utkání zvítězili. A třeba to zlomili. Společně s fanoušky, byť jsou teď rozladění a naštvaní.

Jak zápas hodnotíte?

Hodnotí se mi to samozřejmě těžce, prohráli jsme třetí zápas po sobě, druhý doma. Děláme spoustu chyb, které nás stojí branky, a naopak když se pak máme dostat do zápasu, tak se to nepodaří, protože gól nevstřelíme. Je to o hlavách, je třeba se nachystat na další zápas. Hradec hrál velmi bojovně, soustředěně, potrestal naše chyby, které dnes možná udělal Lašty, ale je úplně stejná jako ta, když Tijani nedá gól do prázdné brány. Momentálně se nám nedaří ty zápasy zlomit, nebo přetočit na druhou stranu, ale jiné východisko, než tvrdá práce, není.

Byla tutovka Tijaniho zlomovým momentem?

Podle mě to byla klíčová situace. Bylo by to 1:1 a ještě byla spousta času před námi. Nepodařilo se. Je pravda, že šancí jsme neměli tolik, i když tahle byla zlomová. Tak jako některé situace v předchozích utkáních ve Zlíně, nebo s Jabloncem.

V rozhovoru pro televizi jste říkal, že něco děláte špatně. Co jste měl na mysli?

Kdybych to věděl, už jsme to změnili. Tím nemyslím my trenéři, ale my všichni – mužstvo i realizační tým. Někde jsme něco urazili, nevím co, a je třeba se jeden vedle druhého zamyslet, kde je chyba. Od trenéra po posledního hráče. Určitě je nutné v tréninkovém procesu přidat a věřit, že to negativní skóre otočíme.

Berete to tak, že jste namočení do bojů o záchranu?

To vnímáme všichni. Nevím, co trenér Koubek říkal na tiskovce, ale před zápasem s námi měli myslím 27 bodů, on se ale pořád cítil v boji o záchranu. Je tam půlka ligy, nebo i víc, takže… Jo, vnímáme to, máme málo bodů, ztrácíme doma, třikrát za sebou jsme prohráli a není to jednoduchá situace, ale věřím, že mužstvo na to dokáže zareagovat. Možná už teď při nejbližší příležitosti.

Neuškodila vám přestřelka v Teplicích?

Že jsme tam vyhráli 5:0, necítil jsem, že bychom létali v oblacích. Naopak. Trénovali jsme, připravovali se na další zápas, bohužel Jablonec nám nevyšel, protože jsme udělali individuální chyby při standardce, kde jsme dostali prakticky vlastní gól a nebyli schopni na to zareagovat. To jsou chvíle, kdy sebevědomí a psychika jdou dolů a hráči si nevěří. My se ale do těch situací opět dostaneme. V Brně jsme měli tři čtyři stoprocentní gólové šance, ale momentálně nemáme to štěstí, případně je to o kvalitě finálního řešení.

Pozitivem je určitě výkon Matěje Šína, který hrál poprvé v lize v základu. Líbil se i vám?

Jo, zvládl to, odehrál slušný zápas, ale je mu to k ničemu, když opět v domácím prostředí prohrajeme. Samozřejmě tlak fanoušků vnímáme, je velký, mrzí mě to, ale je třeba se oklepat, vstát ze země, připravit se na další utkání a pokusit se ho vyhrát. Každý víkend je to stejné.

David Buchta šel na hřiště v průběhu, Petr Jaroň vůbec. Nasadíte více odchovanců?

Minule jsme v sestavě Buchtiče měli a stejně jsme prohráli. V tom to nevidím. Kluci dostávají prostor, byť možná postupně, ale nemyslím si, že zrovna odchovanci by nás měli posunout do lepších pater tabulky. Ale dali jsme šanci právě Šínovi. Vždyť ještě nedávno se trápil s vážnou nemocí, a dneska byl v základu a odehrál slušné utkání. To má teprve devatenáct let. Byl bych možná rád, kdyby hráli samí odchovanci, ale třeba ten čas přijde.

Fanoušci by si možná přáli vidět například gólmana Martina Hrubého. Je asi těžké v aktuální situaci zařazovat mladíky, že?

Víte, jak to je… Dneska fanoušci vidí, že Lašty udělal v zápase chybu a tohle je reakce. Na druhé straně ať si vzpomenou na to, kolikrát Lašty mužstvo podržel. Hrubas prostor dostane. Příští zápas, nebo ten další, případně v příští sezoně. Tvrdě na něm pracujeme, on se zlepšuje, máme tady i Letáčka, který na tréninku vypadá skvěle. S trenéry brankářů se rozhodneme. Ale není to jen o Laštym, který je důležitým článkem toho týmu. On si to bere, seděl v kabině s obličejem v dlaních a cítí, že dnes mužstvu nepomohl. Je to ale velice důležitý hráč.

Proč jste střídal Srdjana Plavšiče a Cadua?

Plavšič měl nakopnutý sval, chtěli jsme něco změnit, tak jsme ho sundali. Cadu splnil slušně svou roli, dával tam docela dobré balony, ale pořád od něj očekávám trochu víc. Myslím si, že tentokrát jsme si střídáními moc nepomohli.

Poprvé jste hráli na tři obránce. Jak jste s tím spokojený?

Já myslím, že za tou porážkou není rozestavení, nebo systém. Sedlo nám to, Bitri odehrál první zápas a docela slušně, i když inkasoval žlutou kartu, dohrál to v pohodě. Ale tříobrancové rozestavení bylo v pořádku, my nepropadli nějakou situací, udělali jsme individuální chyby, které nás stály bod. Ten by byl cenný, i když chtěli jsme vyhrát. Možná, že kdybychom chyby neudělali, nakonec bychom tu branku vstřelili. Ale jednou chybuje gólman, podruhé útočník. Jako mužstvo si za to můžeme sami a sami se z toho musíme dostat.

Jak velký problém je, že David Lischka a Filip Kaloč jsou vykartovaní pro zápas v Pardubicích?

Je to problém, ale my o tom víme, protože to hrneme před sebou. Měli jsme šest, nebo sedm ohrožených hráčů, takže na to budeme muset zareagovat jinými kluky, kteří na hřišti nebyli. Zamyslíme se nad tím a uvidíme, jak na tom budeme po zdravotní stránce.