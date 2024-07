/ROZHOVOR/ Před devatenácti lety vypadl po výhře 2:0 a porážce 0:5 s Heerenveenem hned v úvodu cesty Pohárem UEFA. Tentokrát by trenér Pavel Hapal byl radši, kdyby život fotbalistů Baníku Ostrava v evropských soutěžích byl o poznání delší. Zvlášť, když se Slezané vrátili na mezinárodní půdu po dlouhých čtrnácti letech, tehdy si uřízli ostudu s Mogilevem. „Už je to historie. Teď je zde současnost, toto mužstvo je zdravé a má kvalitu, aby tohoto soupeře zvládlo,“ prohlásil Hapal před čtvrteční bitvou (19 hodin) s arménským FC Urartu ve Vítkovicích.

Tématem před dvojzápasem byla účast šestice hráčů s ruským pase, kteří se proti Kalevu neukázali. Jak to vypadá?

Ano, byl kolem toho trochu šrumec, ale abych pravdu řekl, moc jsme to nezjišťovali. Ani jsme nehledali obsazení, kteří hráči přijeli a nepřijeli, protože si myslím, že trenér soupeře bude vycházet ze dvou sestav, které už nastoupily. Mohlo by to být riziko, i když riziko… Prostě ani doma ty hráče nepoužil, mezi těmi zápasy byla jediná změna, takže jsme se na to nesoustředili. O kádru víme, hráče jsme si přečetli, každého jsme v podstatě lustrovali zvlášť, takže víme všechny detaily.

V čem je tedy Urartu nebezpečné?

Velice technické mužstvo, co se týká krátké kombinace, dokáže to řešit z jednoho dvou doteků. S míčem nemají problém, což bude pro nás složité v kvalitě mezihry. Nicméně věřím, že některé věci, které si nechám pro sebe pro zítřejší zápas, jim problémy dělat mohou. O to víc bychom toho chtěli využít.

Byla příprava jiná, než běžně?

Příprava je stejná, i když od hráčů cítím, že tím, že budeme hrát doma první utkání, přijde velká návštěva, lidi se těší, tak zvítězí víc vnitřní motivace, než nervozita. Ta musí stranou. Věřím, že kluci jsou připravení po fyzické stránce, což nám zápas na Bohemce ukázal. Tam jsme propadli v jiných činnostech, ale ty budeme chtít zítra odstranit a vrátit se k našemu fotbalu, který bude náročný.

Urartu působí v pohárech pravidelně, bude to hrát roli?

Oni zkušenosti mají, nicméně jsme dva soupeři, kteří proti sobě nikdy nehráli. Vše ukáže až zápas. Zkušenost hraje roli, u nás kromě Lišáka (Lischky), Frýďase (Frydrycha), a asi Eweho ve Slavii jich nikdo moc nemá. Tím, že je to čtrnáct let, tak ani klub jako takový s tím nemá zkušenost. Já jako trenér vedl mužstva v evropských soutěžích, vím, co to obnáší, snažím se na hráče přenést klid, rozvahu a vnitřní motivaci. To je nejpodstatnější, tu musí každý hráč mít, protože není žádná náprava. Naopak strach, obava z výsledku, tam nesmí hrát roli.

Naposledy Baník neuspěl překvapivě s Mogilevem. Máte o to větší motivaci?

Fanoušci mi to dali najevo už na prezentaci týmu, protože já byl u jednoho takového dvojzápasu s Heereveenem, kdy jsme doma vyhráli 2:0, ale tam jsme dostali pět gólů. Přitom si všichni okolo mysleli, že postoupíme. Nestalo se. Tomu se budeme chtít vyvarovat. Ale to, o čem mluvíte, je historie, teď je zde současnost, toto mužstvo je zdravé a má kvalitu, aby tohoto soupeře zvládlo. Motivací je doma vítězit, jelikož v minulé sezoně to fanoušci moc nezažili. Chceme jim to teď vrátit.

Pokud postoupíte, byla vám nalosována s největší pravděpodobností Kodaň. Nemusíte krotit kabinu, že je důležité udělat první krok?

Los jsme vnímali, ale včera na krátké přípravě jsem se hráčů zeptal, jestli ho viděli. Jinak se Kodaň v kabině neskloňovala, za což jsem rád, že jsou hráči koncentrovaní na tento dvojzápas. Cíl je přejít přes tohoto soupeře a pak se budeme dívat dál.

A byl jste rád, protože ostatní potenciální soupeři v osudí byli určitě schůdnější?

Každopádně je to velice kvalitní mužstvo, které ale také musí přes jednoho soupeře ještě přejít, i když stejně jako jsme to předpokládali u Urartu, tak si myslím, že postoupí i Kodaň. Budeme v opačné roli, než dnes, kdy jsme spíše favorit. Příště, pokud postoupíme, to tak nebude. Teď myslíme na zítřejší zápas a poté na odvetu. Jdeme krůček po krůčku a je zbytečné spekulovat, co bude, nebo nebude.

Dají se po Bohemians čekat změny v sestavě, abyste si ideálně vytvořili před odvetou náskok?

Tak náskok… Víte, jak to je. Gól ze hřiště soupeře neplatí, takže roli hraje skóre, každopádně bychom rádi zvítězili větším gólovým rozdílem, což ale nelze předpokládal a předpovídat. Je nutné se nachystat a od prvního utkání se odpíchnout. Pokud jde o změny, tak na Bohemce jsme měli velkou ztrátovost míče v kombinaci, což budeme chtít odstranit. Gólové příležitosti jsme si vypracovali, nehráli jsme o nic hůř, než ostatní týmy v lize, protože to bylo typické první kolo. Všude panovala nervozita a nerozehranost. Nicméně jsme měli čtyři gólové situace a gól jsme nedali. To je kaňka, tak snad ji prolomíme.

Jak jste na tom po zdravotní stránce?

Kromě Lischky jsme všichni zdraví. Žádný problém. Každopádně nad programe a únavou si lámeme hlavu, proto je kádr širší a bude docházet k rotacím v sestavách, protože roli bude hrát cestování i třeba klimatické podmínky. Jsem stoprocentně přesvědčený, že po fyzické stránce jsme dobře nachystaní, teď hrajeme jako by druhé kolo, ale po třetím čtvrtém utkání to možná bude cítit.

Chytat bude opět Jakub Markovič, nebo dáte možnost rozchytat se Dominiku Holcovi?

Určitě bude v bráně Markýs. Domino je s námi krátce, vypadá výborně, takže jsem rád, že tu je, a určitě přijde doba, kdy se dostane do brány, ale momentálně bude v bráně Markovič.

Jak se těšíte na atmosféru? Dorazit by mělo přes jedenáct tisíc lidí…

Lidi se samozřejmě těší, a já věřím, že budou zítra z naší strany odměněni, protože jsme v Evropě po čtrnácti letech, takže zkušenost je minimální. Tyto zápasy se budou zvládat jinak, než v lize, kde máte možnost reparátu. Tady jsou dvě utkání, abyste ukázal, že jste lepší. Další oprava není. Bude to hodně o sebevědomí, nesmí hrát roli nervozita a lidé nám k tomu mohou pomoci. Věřím, že vytvoří atmosféru, jaká tu bývá zvykem, kluky poženou a uděláme první krok.