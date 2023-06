/ROZHOVOR/ Rovných sedm změn provedl ve Zlíně trenér Pavel Hapal v základní sestavě fotbalistů Baníku Ostrava, těmi nejviditelnějšími bylo zařazení debutujícího brankáře Martina Hrubého a stopera Jaroslava Svozila, který naskočil v lize od první minuty po 13 měsících. To vše přineslo prohru 1:2, po níž by kouč zklamaný především z výsledku. „Mám trochu pocit, že se tu dalo vydolovat víc. Minimálně remíza. Nemuseli jsme prohrát,“ pronesl Hapal, který vyslyšel žádosti fanoušků a kromě Hrubého zařadil i další mladíky. Kromě Petra Jaroně s Davidem Buchtou v základu že střídačky i útočníka Daniela Smékala, nebo vůbec premiérově záložníka Dominika Holaně. Věkový průměr omlazeného mužstva činil jen 23,3 roku.

Kotel Baníku ve Zlíně (24. května 2023) | Video: David Hekele

Co říkáte takhle po zápase na jeho průběh?

Z výsledku zklamání, nicméně po celý zápas jsme byli určitě silnější na míči, v kombinaci kvalitnější, měli jsme převahu, bohužel šancí jsme si tentokrát moc nevypracovali. Jen penaltu, kterou jsme zahodili. K tomu jsme neuhlídali centr, po vyrovnání jsme nevyřešili pár brejkových situací, po kterých jsme zápas mohli zlomit na svou stranu. Nakonec nás Zlín potrestal ze standardky a vyhrál. Vyhrálo šťastnější mužstvo, byli jsme lepší.

Čím to bylo, že jste neměli tolik šancí?

Zlín dobře bránil, ale pokud bychom proměnili pokutový kop, tak by to bylo zase o něčem jiném. Už nevím, jak ty střely Zlína vypadaly, byla tam ještě tyčka ze standardky, hodně zakončení bylo hlavou po centrech ze stran. Pokud je to bráno jako střela, tak jo. Nebyli jsme tentokrát tak kvalitní směrem dopředu.

Ladislava Almásiho jste střídal už po poločase. To bylo kvůli neproměněné penaltě?

Ne, ne, ne. Byli jsme domluveni, že poločas půjde Laco, a Tijani druhý. Bylo to tak rozdělené a střídání nebylo za výkon ani neproměněnou penaltu.

Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Nezdálo se vám, že Almási nepodržel vepředu moc míčů?

O Almásim bych to neřekl, myslím, že to zvládl. Spíše Tijani, který neodvedl to, co od něj očekáváme. Měl jednu dvě situace, které mohl vyřešit lépe. Jednou to tam mohl prostrčit, šli bychom sami na bránu. Nevyřešil to, škoda. Do koncovky se nedostal, pracoval, bojoval, ale nebyl to jeho ideální výkon.

Jak byste zhodnotil debutujícího brankáře Martina Hrubý?

Fajn. Byl spolehlivý, neudělal chybu. Možná při jednom centru z pohledu z lavičky mohl vylézt, ale jinak v pořádku. Spolehlivý, i nohou mu to šlo, při založení útoku nechyboval.

A navrátilec Jaroslav Svozil?

Myslím, že byl u inkriminované situace, kdy jsme dostali první gól. Byl tam s hráčem, ale to jsou momenty, které jsou někdy těžké, kdy se protihráč dostane do dobrého timingu a hlavu prohrál. Jinak to ale zvládl. Kombinace i rozehrávka slušné, je pravda, že Zlín nás nahoře nepresoval. Balaje, kterému pomáhal Slončík, jsme přehráli. Spíše nám chyběla kvalita ze středu hřiště a schopnost vypracovat si něco směrem dopředu ze stran. Na druhé straně, Zlín dobře bránil. Bylo to pro nás těžké.

Potvrdilo se, že vám výrazně bude chybět Srdjan Plavšič?

Samozřejmě, je to rozdílový hráč, budeme se to snažit vyřešit. Péťa Jaroň nastoupil po dlouhé době od začátku, zvládl to běžecky, možná mu chybělo Plavšičovo jeden na jednoho, zbavit se hráče a pak tam dostat kvalitní centr. Změn bylo celkem dost, proto nejsem zklamaný z výsledku, spíše z toho, že jsme nic nedohráli do konce. Šanci jsme měli málo. I tak mám trochu pocit, že se tu dalo vydolovat víc. Minimálně remíza. Nemuseli jsme prohrát.