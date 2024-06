Hapal definitivně zůstává trenérem Baníku: Vážím si toho, řekl. Co asistenti?

Očekávalo se to, nejde o žádné překvapení a teď je to definitivní. Trenérem fotbalového Baníku Ostrava zůstává Pavel Hapal. Slezský klub po čtvrtém místu v lize, díky čemuž se po čtrnácti letech podívá do pohárové Evropy, v uplynulé sezoně nabídl zkušenému čtyřiapadesátiletému kouči další spolupráci s možností opce, kterou Hapal přijal. Stále však není oficiálně jasno o asistentech. Jedním z nich by nově měl být Josef Dvorník.