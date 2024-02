/ROZHOVOR/ Byl na něj tlak, hodně se o jeho pozici spekulovalo, do toho se mu k vykartovanému Abdullahu Tankovi přidali z řad útočníků další marodi – Filip Kubala a Jiří Klíma. Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal tak musel v Mladé Boleslavi vsadit na posilu Quadriho Adedirana, a vyplatilo se. Stejně jako další tři změny v základní sestavě. Slezané vyhráli 3:1, a trenérskému štábu tak mohl spadnout kámen ze srdce. „Tlak okolí jsme cítili a vnímali,“ přiznal Pavel Hapal.

Fanoušci Baníku Ostrava v Mladé Boleslavi. | Video: David Hekele

Jak zápas hodnotíte?

Opět bych zápas rozdělil na dva poločasy. V první půli z nás bylo cítit, že chceme vstřelit branku. V prvních patnácti minutách jsme měli spoustu zakončení, chtěli jsme hrát nahoře, presovat soupeře, abychom ho donutili k chybám, což se stalo. Hlavně u třetího gólu, kde jsme šli do rychlého protiútoku po zisku míče. Podařilo se nám vstřelit tři branky.

Šance jste měli i po přestávce…

Ve druhé půli jsme chtěli hrát z bloku, i když úplně necouvat. Bohužel jsme soupeře nepotrestali, příležitostí jsme měli dost. Nicméně musím mužstvo za svou pracovitost od první minuty pochválit. Byly tam i chyby, ale ve druhém poločase jsme to v defenzivě zjednodušili, nekomplikovali jsme si život složitou rozehrávkou, a soupeř se prakticky do žádné možnosti nedostal. Jsem za to rád, je to dobrá reakce, mužstvo reagovalo i s Plzní, byť jsme smolně prohráli, tak tentokrát jsme zaslouženě zvítězili.

Překvapilo vás, kolik jste měli prostoru na kombinaci i střelbu?

Víte, jak to je… Každý zápas je jiný. Když jsme viděli Mladou Boleslav v Plzni, tak vypadali úplně jinak. Čekali jsme, že na nás vlezou, budou nás honit, napadat jako Plzeň, ale to se nestalo. O to jsme to možná měli trochu jednodušší. A i když na první gól soupeř zareagoval, od své hry jsme neupustili, tlačili jsme se nahoru a přidali dva góly. Po přestávce jsme se mohli uklidnit ještě víc.

S hrou zálohy asi musíte být spokojený, že?

Výborně. Tomáš Rigo, Boulis (Boula), Šíňas (Šín), všichni to odjezdili, odmakali. Myslím, že střed hřiště fungoval a tím se nám zmenšila ztrátovost v rozehrávce. I když to nebylo jednoduché, tak byli dostatečně přesní a kvalitní.

Udělal jste čtyři změny, tak můžete říct, z jakého důvodu?

Dvě byly vynucené zdravotním stavem, dvě jsme chtěli udělat. Vrátili jsme se k Jurymu (Juroškovi), protože tady odehrál v minulé sezoně výborný zápas proti Kušejovi. I když vstřelil branku, tak ta padla z jiné situace. I dneska to zvládl a podal dobrý výkon.

David Buchta střílí na branku Mladé Boleslavi.Zdroj: FC Baník Ostrava

Jeho střídání bylo asi taktického rázu kvůli karty, viďte?

To také. Ale i proto, že se hlásil, protože v minulém týdnu laboroval s virózou, moc toho neodtrénoval. Byli jsme domluvení, že zvládne určitou minutáž, a pak tam půjde Gigli. Navíc nechat sestavu stejnou, byl by to třetí zápas v týdnu, což je velká porce, tak jsme to chtěli osvěžit. No, a Blážu (Blažka) jsme dali do stoperské dvojice, abychom to trochu zagresivnili a zdůraznili v osobních soubojích. Měl tam i některé ztráty, které možná vyplývají z toho, že dlouho nehrál, ale v soubojích udělal spoustu míčů. Proto ta změna.

Proč jste na stoperu ukázali na Filipa Blažka, nikoliv na Michala Frydrycha?

My se musíme nějak rozhodnout. Bláža je určitě rychlostnější typ, než Frýďas, ale je to o rozhodnutí. Holt tak to je, všichni hrát nemohou, a vždy musí padnout jedenáctka, která nastoupí. Věřím, že jsme se dnes rozhodli správně.

Jak to tedy vypadá s Jiřím Klímou a Filipem Kubalou?

Já věřím, že to nebude nic vážného, hlavně u Jirky. Možná u Filipa to bude na nějakou pauzu.

Co říkáte na výkon Quadriho Adedirana? Hrál výborně…

Souhlasím. Pomohl nám, pokryl hodně míčů, sváděl osobní souboje, ve kterých je silný, a byl odměněn gólem. Jsme za něj rádi, ale chválím celé mužstvo, které to dnes odpracovalo od první do poslední minuty.

Řekl si o základní sestavu i pro příští týden, kdy už bude moci hrát Abdullahi Tanko?

Je u nás krátce, což nemění nic na tom, že odehrál výborný zápas, ale my jsme rádi, že máme nahoře alternativy. Nejprve jsme měli myšlenku, že Ade bude hrát víc zkraje, ale tím, že se vrátil Ewe (Ewerton), tak zaplní místo po Lacu Almásim. Máme dva velice kvalitní útočníky, k tomu Filipa Kubalu, takže si myslím, že to máme dobré.

Nepřemýšlel jste, že při absenci útočníků využijete někoho z béčka jako Fadairo, Málek, či Šudák?

Šudy je celou dobu s námi, ale my se chceme soustředit i na dobré výkony a zápasy béčka. Proto jsme tam některé kluky nechali, i když s námi byli na soustředění. Tím, že dnes by dostal malé vytížení, tak včera odehrál větší minutáž. A bylo to dobře, vstřelil i branku. Ti kluci zase prostor dostanou, věřím, že si o něj řeknou.

A co Samuel Grygar?

To je něco podobného, Sam čeká na šanci. My to vyhodnocujeme a věřím, že i jeho čas přijde.

Spadl vám kámen ze srdce po tom horším startu do jara?

Každopádně. My jsme vnímali i cítili tlak od okolí, ale jak jsem už řekl, nezvládli jsme první zápas. To už jsem komentoval, s realizačním týmem jsme to vzali na sebe, jsem stoprocentně přesvědčený, že to byla naše chyba. Dodnes mě to mrzí, ale věděl jsem, že mužstvo zareaguje, protože je dobře připravené. Stalo se tak už s Plzní, bohužel jsme tam měli smůlu, ale teď jsme v tom výkonu pokračovali. Jsem rád.